أسعار الذهب اليوم الأربعاء قبل قرار الفيدرالي بشأن الفائدة

ننشر أسعار الذهب، اليوم الإربعاء 18- 09- 2024 وفقا لـ آخر تحديث في الأسواق المحلية وقبل ساعات من تحديد سعر الفائدة الأمريكية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3977 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3470 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2982 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 27840 جنيهًا.

اسعار الذهب العالمية فى البورصة

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، وسط تقييم المستثمرين لاحتمالات إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفضا كبيرا للفائدة في وقت لاحق من اليوم.

تحديث الأسعار

ولم يشهد الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية عند 2571.28 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0224 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب، الاثنين، أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2589.59 دولار.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2597.60 دولار.

ومن المتوقع أن يعلن المركزي الأميركي أول خفض لأسعار الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات عند الساعة 1800 بتوقيت غرينتش.

ومن المقرر أن يعقد رئيس البنك جيروم باول مؤتمرا صحفيا بعد ذلك.