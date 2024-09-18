عضو فرقة أكسو الكورية يعتذر لمعجبيه بسبب التدخين

أصدر بيكهيون نجم فرقة الكبيبوب أكسو اعتذارًا، بعد أن تم ضبطه وهو يدخن داخل منزله في مدينة ماكاو، مما أثار الجدل بين جمهوره بين مؤيد ومعارض، ما دفع المغني لإصدار بيان معترفًا بخطئه ووصفه بأنه "عمل مهمل".

أصدرت وكالة “INB100” التابع لها بيكهيون بيانًا توضح من خلاله تفاصيل الوقعة، وكان كالتالى:"مرحبا، هذه وكالة INB100. نعتذر بشدة لكل من شعر بعدم الارتياح بسبب حادثة تدخين فناننا بيكهيون في الداخل، والتي يتم تداولها حاليًا عبر الإنترنت.

في ذلك الوقت، لم يكن بيكهيون ولا موظفونا على علم بأن السجائر الإلكترونية محظورة في ماكاو، أثناء تناول الطعام مع الموظفين بعد حفل ماكاو، استخدم بيكهيون سيجارة إلكترونية دون وعي منه.

يأسف بيكهيون بشدة على سلوكه المتهور ويعتذر بصدق لجميع المعجبين الذين خيب أملهم.

سيهتم كل من بيكهيون ووكالتنا بشكل أكبر لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى، ونعد بعدم إحباط المعجبين في المستقبل. وسنواصل بذل قصارى جهدنا لإظهار الجانب الأكثر نضجًا من بيكهيون.

مرة أخرى، نعتذر بشدة عن التسبب في القلق والانزعاج للكثيرين، نحن آسفون حقًا".

ولم يكن بيكهيوم هو أول فنان كيبوب يعتذر بسبب التدخين، ولكن سبقه ثلاثة من أعضاء فرقة بتس وهم في وجونجكوك وآر أم، وكذلك أحد أعضاء فرقة NCT وجيني من فرقة BlackPink.