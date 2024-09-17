الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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اقتصاد

سعر سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سبائك الذهب، الاستثمار في سبائك الذهب من أشكال الاستثمار الشائعة، فهي ملاذ آمن للمستثمرين في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث تعتبر إحدى الوسائل لحماية رأس المال من التضخم، لذا توجد العديد من الطرق للاستثمار في الذهب، مثل شراء  سبائك الذهب أو الذهب المستعمل.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب ببداية تعاملات اليوم

ويمكن القول إن  سعر سبيكة ذهب من BTC  هى الأكثر بحثا على محركات البحث، وترصد “فيتو ” خلال السطور التالية أسعار السبائك الذهبية، حيث شهدت استقرارا في سعر السبيكة 1 جرام، اليوم في الأسواق.

 

سبائك الذهب - فيتو 

أسعار سبائك الذهب من BTC

 

سبائك الذهب - فيتو 

كيفية حساب المصنعية على سبائك الذهب؟

وهناك مصنعية على سبائك الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24 قيراطا، 22 قيراطا، 18 قيراطا.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.
 

 ماذا تعرف عن سبائك الذهب؟ 

سبائك الذهب هي كتلة من الذهب الخالص أو عالي النقاوة، وتصل نسبة نقاوتها لـ 99%، ويتم صنعها عن طريق صهر الذهب وصبه في قوالب معينة وفق معايير صارمة وتدمغ بعد ذلك حسب القوانين، وتعاقب القوانين على أي تلاعب في مواصفاتها المحددة وبالنسبة لسبائك الذهب ذات الأوزان الخفيفة، تصنع من صفائح الذهب، وذلك بطريقة ختمها أو طبعها ودمغها للحصول على الشكل المراد بينما يتم تذويب الذهب وسكبه في قوالب معينة للحصول على السبائك ذات الأوزان الثقيلة. 

لماذا يعتبر الاستثمار في سبائك الذهب خيارا ذكيا؟

الاستثمار فى سبائك الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارا ذكيا ومن هذه المميزات:

  • يعد الاستثمار فى سبائك الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى سبائك الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى سبائك الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى سبائك الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

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