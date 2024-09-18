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اقتصاد

جنون الذهب، عيار 18 يقترب من 3000 جنيه بمنتصف التعاملات

الذهب - فيتو
الذهب - فيتو

الذهب ، أرتفعت أسعار الذهب محليا بمنتصف تعاملات اليوم، بالتزامن مع الترقب لقرار الفيدرالي الأمريكى مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 23024، ليرتفع جرام الذهب عيار 18 بنحو 20 جنيها، ليلامس جرام الذهب من عيار 18 نحو 2990 جنيها بالأسواق المحلية.  

وننشر لكم أسعار الذهب، وفقا لـ آخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 3980  جنيها للبيع. 

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

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سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 3480 جنيها للبيع.

  • يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

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الذهب  - فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 2990 جنيها للبيع.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

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سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2320 جنيه للبيع.

الذهب عيار 14 قيراطا هو مزيج من الذهب وبعض المعادن الأخرى مثل النحاس والحديد والنيكل.

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