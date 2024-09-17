الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

استقرار مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية

مؤشرات الذهب، فيتو
مؤشرات الذهب، فيتو

مؤشر الذهب، استقر مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بحركة تداولات البورصة المصرية، ليلامس جرام الذهب عيار 24 نحو 3900 جنيه للعرض ونحو 3856 جنيها للطلب. 

وترصد "فيتو" لحظيًّا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر المعدن الأصفر على موقع البورصة المصرية. 

اقرأ التالي: كم سعر جرام الذهب اليوم؟

وتنشر "فيتو" أسعار الذهب المنشورة على موقع البورصة المصرية.

 

مؤشرات الذهب - فيتو 

 

سعر جرام الذهب عيار 24

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية  من هنـــــــــــــــا.

 

ويحظى الاستثمار في الذهب بشعبية كبيرة في سوق المال المصري، وهذا نتيجة المكاسب الكبيرة التي يحققها للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يتميز بدرجة عالية من الأمان ما يجعله الملاذ الآمن للراغبين في الاستثمار، لذلك فإنه مع توقع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى العام الجاري 2024 فقد أصبح الذهب احتمالًا أكثر جاذبية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الموقع الرسمى للبورصة المصرية الموقع الرسمي للبورصة المعدن الأصفر على موقع البورصة المصرية المعدن الأصفر بورصة تداولات تداولات البورصة تداولات البورصة المصرية تطورات مؤشر المعدن الأصفر جرام الذهب اليوم حركة تداولات البورصة المصرية

مواد متعلقة

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024

سعر الإسترليني أمام الجنيه المصرى اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024

سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

الأكثر قراءة

رفض الانضمام لمودرن سبورت وإنبي، كواليس انتقال لاعب الأهلي إلى سيراميكا

دفع حياته بسبب كيس قمامة، أسرة طالب الإسكندرية تروي تفاصيل مثيرة عن الواقعة

دونالد ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن محاولة اغتياله الثانية

بعد تصالح أسرة الضحية، تفاصيل قرار المحكمة بشأن قضية نجل الفنان أحمد رزق

رئيس شعبة الذهب يكشف توقعاته للأسعار بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي (فيديو)

من بدل الرقص لملابس السجون، راقصات خلف القضبان بتهمة التحريض على الفسق والفجور

طارق الشناوي يعلق على أزمة الهضبة مع عمرو مصطفى (فيديو)

لحظة تصادم مقطورتين واشتعال الحريق بإحداهما في الطريق الأوسطي (فيديو وصور)

ads

منوعات

المزيد

غضب في البيت الأبيض بسبب منشور ماسك حول عدم محاولة اغتيال بايدن وهاريس

لحظة اعتقال المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب (فيديو)

من مشاهير الإنترنت، قصة أنثى فرس نهر يتابعها الملايين فى تايلاند (صور)

الزوجة المطيعة، حملة نسائية في الغرب تروج لفكرة ست البيت التقليدية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الإثنين 16- 09- 2024 عالميا

أسعار السكر اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح خارج القائمة.. أسرع 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية