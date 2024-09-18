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خارج الحدود

موجة ثانية من تفجيرات أجهزة اتصالات لاسلكية فى لبنان

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

تشهد لبنان حاليا موجة ثانية من التفجيرات التى تستهدف أجهزة الـ بيجر، وشهدت عدة مناطق في البلاد هجمات مريبة وغير معروفة المصدر حتى الآن.

تفجير أجهزة اتصالات لاسلكية فى لبنان

وتزامنت هذه الموجة من التفجيرات، مع تشييع عناصر من حزب الله استشهدوا أمس، في الهجوم المتزامن الذي طال أجهزة نداء لاسلكية يستعملها مقاتلو الحزب.

 

كما أشارت إلى انفجار أجهزة اتصالات في بعض المنازل، وأجهزة لاسلكية في السيارات وعلى بعض الدراجات النارية، تشبه إلى حد ما موجة التفجيرات التي وقعت الثلاثاء.

زرع متفجرات أجهزة البيجر فى تايوان

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أشارت فى تقرير لها، إلى أن "إسرائيل نفذت عمليتها ضد حزب الله أمس الثلاثاء، بإخفاء مواد متفجرة داخل دفعة جديدة من أجهزة النداء البيجر المصنوعة في تايوان، والتي تم استيرادها إلى لبنان"، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وآخرين مطلعين على العملية.

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