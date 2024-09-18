وزير الثقافة يعلن انطلاق المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، انطلاق فعاليات وزارة الثقافة المصرية، المُشارِكة بمبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء انطلاقها، بالأمس، حيث تُقدم وزارة الثقافة مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة والبرامج والورش، من خلال قطاعاتها المنتشرة في أرجاء الجمهورية، للوصول بالخدمة الثقافية والفنية لمختلف الشرائح المجتمعية، تحقيقًا للعدالة الثقافية، وتفعيلًا لاستراتيجية الدولة التنموية لبناء الإنسان.

وأكد وزير الثقافة، أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية الدولة المصرية بالمشروع القومي للتنمية البشرية وبناء الإنسان، حيث تحرص وزارة الثقافة على تحقيق التكامل مع أكثر من 30 وزارة وهيئة ومؤسسة ومركز قومي ضمن مبادرة "بداية جديدة "، بهدف خلق مجتمع تقوم مفرداته على غرس قيم الانتماء والولاء للوطن، وترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على مقدراته وصون هويته المتفردة، والمضي قدمًا صوب آفاق التقدم المنشود لبلادنا، مؤكدًا أن مصر تشهد مرحلة جديدة ومُهمة من مسيرة التنمية البشرية، تُمثل فيها الثقافة أحد مفرداتها الرئيسة.

وأشار وزير الثقافة، إلى أن برنامج الفعاليات الذي تُشارك به وزارة الثقافة بالمبادرة، يُمثل بداية جديدة لبناء الإنسان، وتعزيز قدراته، واستثمار طاقات الأطفال والشباب وإمكاناتهم، من خلال برامج ثقافية وإبداعية تهدف إلى تمكينهم وتطوير مهاراتهم، وتعكس عراقة تراثنا وتاريخنا، وتُعزز من روح الابتكار والإبداع بين المواطنين بمختلف أعمارهم.

كما أوضح وزير الثقافة، أن برنامج الفعاليات يتضمن مشاركة العديد من قطاعات الوزارة، وهي كالآتي:-

الهيئة المصرية العامة للكتاب

حيث تنطلق فعاليات مشاركة وزارة الثقافة بمعرضي كتاب: قرية طحانوب، ونادي قضاة المنيا، وتُنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كما تُقيم الهيئة مجموعة متنوعة من معارض الكتاب، بعدد من المحافظات المصرية، منها معارض الكتاب: رأس البر بدمياط- المنيا- دمنهور بالبحيرة- شرم الشيخ- الإسكندرية.

شئون الإنتاج الثقافي

فيما يُشارك قطاع الإنتاج الثقافي، ممثلًا في البيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج خالد جلال، من خلال انطلاق المرحلة الخامسة من مشروع "المواجهة والتجوال الذي يُشرف عليه المخرج محمد الشرقاوي، حيث تنطلق الفعاليات من محافظة قنا 20 سبتمبر الجاري، بالعرض المسرحي "توتة توتة".

ويهدف المشروع إلى تقديم 8 عروض مسرحية مختلفة، هي: "توتة توتة والسمسمية- إنتاج فرقة المواجهة والتجوال، أكتوبر الذهبي، ونجوم من خشب- إنتاج مسرح العرائس، يوم عاصم جدًا- إنتاج المسرح الكوميدي، دارت الأيام– إنتاج مسرح الهناجر، الحلم حلاوة- إنتاج المسرح القومي للطفل، أوبرا العتبة– إنتاج مسرح الطليعة، "حيث تقرر عرضها في 200 قرية في 18 محافظة هي: "قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، دمياط، الغربية، البحيرة، الفيوم، أسيوط، المنيا، بني سويف، الوادي الجديد، بورسعيد، الدقهلية، سوهاج، البحر الأحمر- بحلايب وشلاتين-، الشرقية، المنوفية".

ويهدف المشروع إلى تعزيز الثقافة المسرحية والفنون في القرى المصرية، والمساهمة في نشر الوعي المجتمعي وتقديم رسائل إيجابية تدعم جهود التنمية في إطار "حياة كريمة"، وتأتي المرحلة الخامسة من المشروع استكمالًا للنجاحات التي حققتها المراحل السابقة منه، والتي لاقت إقبالًا جماهيريًا واسعًا.

مسرح الشمس

كما تحرص وزارة الثقافة على دعم الأنشطة الإبداعية التي يشارك فيها أبناؤنا من ذوي الهمم، من خلال مسرح الشمس، وإنتاج العرض المسرحي الموسيقي الغنائي "أرض الفراولة" الذي يشارك فيه 20 مبدعًا من أبنائنا ذوي الهمم، كما تتضمن فعاليات مسرح الشمس، ورشة التمثيل "اختار دورك" التي تستهدف تطبيق منهج السيكودراما لدمج أبنائنا من ذوي الهمم بالمجتمع، وتشمل كذلك "ورشة الرقص فوق السحاب"، وورشة "ريسايكل"، فضلًا عن إمكانية إنتاج عروض مسرحية منخفضة التكاليف كتجربة المخرج تامر بدير عن أغان الريف المصري الخاصة بطقوس الحياة اليومية من ميلاد وسبوع المولود، والحصاد، وإعداد الخبز، وغيرها

الهيئة العامة لقصور الثقافة

حيث انطلقت فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، بعرض أوبريت "بداية جديدة" بقصر ثقافة روض الفرج، بالتزامن مع الانطلاقة الرسمية للمبادرة، كما أقام فرع ثقافة الأقصر معرضين لإصدارات الهيئة ومنتجات الحرف اليدوية، وأطلق فرع ثقافة البحيرة فعاليات مشاركته بمحاضرة بعنوان "رفقًا بنفسك"، كما شهدت محافظات: أسوان، والقليوبية، والجيزة، سلسلة من الندوات وورش الحرف اليدوية والتراثية بالتزامن مع انطلاق المبادرة.

وتستمر مشاركة هيئة قصور الثقافة، من خلال مجموعة من الفعاليات بأقاليمها الثقافية، بمختلف أرجاء الجمهورية، لمختلف الشرائح المجتمعية والعمرية، بالإضافة إلى فعاليات متخصصة لأبنائنا من ذوي الهمم، حيث تتنوع هذ الفعاليات مابين: ورش إبداعية في مختلف المجالات الفنية، ندوات، صالونات ثقافية، معارض فنية، مسرح، سينما، موسيقى، فنون شعبية، مسابقات توعوية، اكتشاف المواهب بمختلف المجالات الثقافية، وقوافل متنوعة من مبادرة "أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية".

قطاع الفنون التشكيلية

كما ينظم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، المعرض الطواف الضخم لعدد من الفنانين، وسوف ينتقل المعرض من محافظة القاهرة إلى عدد من المحافظات، بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة، من خلال قاعاتها المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الأنشطة الثقافية، وورش العمل الفنية، بجميع المتاحف التابعة لقطاع الفنون التشكيلية في القاهرة، كما ينظم القطاع سلسلة من قوافل مبادرة "بستان الإبداع" والتي تستهدف تنمية التذوق الفني لدى الأطفال، ورعاية الموهوبين منهم.

المركز القومي لثقافة الطفل

ويُقدم المركز القومي لثقافة الطفل، التابع للمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة المتخصصة للطفل، تشتمل على: حفلات توقيع لإصدارات المركز، أنشطة رياضية، صالونات ثقافية، منتديات، ورش فنية وتدريبية متنوعة، مسرح عرائس، عروض أراجوز، ناد السينما، مبادرات ثقافية فنية، مسابقات، قوافل ثقاقية، وغيرها.