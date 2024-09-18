قصور الثقافة تقدم أوبريت بداية جديدة في روض الفرج (صور)

شهد قصر ثقافة روض الفرج، مساء أمس الثلاثاء، انطلاق أولى ليالي أوبريت "بداية جديدة" الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن برنامج مشاركة وزارة الثقافة في فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

أوبريت بداية جديدة

تدور فكرة الأوبريت حول رب أسرة يدعى "مصري" تحاول زوجته "محروسة" إقناعه بخوض تجربة زيارة أحد المصانع المتطورة المعنية ببناء الإنسان.

وبعد عدة محاولات يوافق الزوج على زيارة المصنع وهناك يلتقي ببعض الشخصيات التي تحاول إعادة تأهيله من جديد صحيا، اجتماعيا، ثقافيا، رياضيا، وتعليميا، للتأكيد على فكرة أن التغيير الإيجابي يحتاج دائما إلى التكاتف والعمل الجماعي، وهو ما ترتكز عليه المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى زيادة الوعي الثقافي، وترسيخ الهوية المصرية، وفقا لرؤية مصر 2030.

بداية جديدة

"بداية جديدة" إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، فكرة وألحان محمد مصطفى، إخراج محمد الطايع، استعراضات محمد ميزو، مادة فيلمية محمد المأموني، غناء الصوليست هبة إسماعيل.

أداء تمثيلي أبطال فرقة أوبرا عربي: الفنان محمد فؤاد، الفنان ممدوح حنفي، رنا بركات، أحمد خالد، وأحمد بكري، وبمشاركة فرقة أطفال أوبرا عربي: لولوا دبور، ليال دبور، وريّان محيي الدين.