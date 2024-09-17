بسمة عبد القادر وليلة في حب الحبيب المصطفى ببيت الغناء

يستضيف بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي سطوحي في الثامنة مساء الخميس الموافق 19 سبتمبر، حفلا غنائيا جديدا للفنانة بسمة عبد القادر وفرقتها الموسيقية لإحياء ليلة في حب الحبيب المصطفى صل الله عليه وسلم.

وتقدم الفنانة بسمة عبد القادر باقة من أجمل الأناشيد الدينية والمدائح النبوية الشريفة، كما ستقدم من الحان الدكتور وائل سليمان وكلمات الشاعرة يسرية عبد السميع بعض من الأغنيات التي تضمنها ألبومها الجديد بمشاركة ضيوف شرف الحفل الفنانين: أحمد عواد وعبير التلاوي.

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة بسمة عبد القادر شاركت في بدايتها الفنية مع فرقة ألحان الشرق بقيادة د. منال عفيفي، كما شاركت بالعديد من أغاني التراث مع فرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا المصرية.