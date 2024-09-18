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خارج الحدود

حزب الله يعلن استهداف قوة مدفعية إسرائيلية في الجليل الغربي بالصواريخ

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أعلن حزب الله، اليوم الأربعاء، استهداف قوة مدفعية إسرائيلية في الجليل الغربي بالصواريخ، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية.

وحملت جماعة حزب الله اللبنانية، أمس الثلاثاء، إسرائيل مسؤولية  تفجير أجهزة الاتصالات في لبنان.

أضاف حزب الله: "العدو الغادر المجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم من حيث يحتسب ولا يحتسب".

 

إصابة أكثر من 1000 شخص في لبنان 


وأفادت مصادر أمنية لوكالة «رويترز» الإخبارية، مساء أمس الثلاثاء، بإصابة أكثر من 1000 شخص  في لبنان بسبب عملية تفجير لأجهزة اتصال لاسلكية.

 

وطالبت وزارة الصحة اللبنانية، مساء أمس الثلاثاء، جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة لاسلكية ذات نوعية محددة - Pager - برميها بعيدا عنهم بشكل فوري.

 

مئات الإصابات في انفجار أجهزة لاسلكية بيد حامليها


ودعت الصحة اللبنانية المستشفيات للاستنفار ورفع مستوى استعداداتها لتلبية الحاجة السريعة لخدمات الطوارئ.

وكانت وسائل إعلام لبنانية تحدثت عن تسجيل مئات الإصابات في انفجار أجهزة لاسلكية بيد حامليها في مختلف مناطق البلاد.

 

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