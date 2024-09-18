رئيس جامعة أسيوط يتابع الخطة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمى 2030

عقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ اجتماعًا؛ لمتابعة الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمى٢٠٣٠، ومتابعة التكليفات والمبادرات الرئاسية؛ فنيًا، وميدانيًا، وعلي الأخص: تحالف وتنمية، وادرس في مصر، وتطوير المستشفيات، ومنظومة الابتكار وريادة الأعمال ومراكزها ومنظومة التدريب والتأهيل لسوق العمل ومراكزها، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حضر الاجتماع مستشارو رئيس الجامعة وهم: الدكتور حسن الهواري مستشار رئيس الجامعة لشئون نظم المعلومات الجامعية ودعم اتخاذ القرار، والدكتور دويب صابر المستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتور عبد الرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة لشئون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والدكتور محمد عدوى مستشار رئيس الجامعة لشئون الخريجين وريادة الأعمال والابتكار، والدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، والدكتورة أماني شريف مستشار رئيس الجامعة للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، والدكتورة رحاب الداخلى المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والأستاذ أحمد البارودى رئيس الأمانة الفنية لمكتب الاستشارات ودعم اتخاذ القرار.

الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ على أهمية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، كخارطة طريق للتطوير، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وذلك من خلال سبعة مبادئ، بلورت أهداف ومحاور الاستراتيجية وهى (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال).

واستعرض الاجتماع، الإجراءات التي اتخذتها جامعة أسيوط؛ لتطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال بها، من خلال؛ التوسع فى تقديم البرامج التدريبية لنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتأهيل الطلاب لسوق العمل، وتقديم الإرشاد والتوجيه للرواد والمبتكرين.

وتضمن الإجتماع، استعراض موقف الجامعة من تطوير المنظومة التعليمية واستحداث برامج تعليمية تواكب سوق العمل، إلى جانب استعراض جهود الجامعة للإرتقاء بالبحث العلمي وتشجيع النشر الدولى، وما تشهده الجامعة من عملية تحول رقمي شاملة للارتقاء بالخدمات التي تقدمها للقيام برسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية، واعتماد منصة تعليمية ذكية تتضمن منظومة متكاملة للمواد التعليمية، واستحداث برامج في التخصصات البينية لمواكبة وظائف المستقبل.

مبادرة "أدرس فى مصر

كما استعراض الاجتماع، ملخص أنشطة وإنجازات جامعة أسيوط فى ضوء الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى 2023، لجذب الطلاب الوافدين ضمن مبادرة "أدرس فى مصر"؛ من خلال التسويق للجامعة وبرامجها التعليمية، وإعداد أدلة تعريفية للوافدين تتضمن المعلومات اللازمة لتنظيم حياتهم الدراسية بالجامعة، والتواصل مع خريجين الجامعة ليكونوا سفراء للجامعة فى بلادهم، مع التوسع فى نظام الدراسة عن بعد، والسعي الدائم للارتقاء بموقع الجامعة فى التصنيفات العالمية للجامعات.

ابرام مذكرات تفاهم مشترك مع كبرى المؤسسات

وناقش الاجتماع، ما تم تنفيذه في إطار "تحالف وتنمية"؛ حيث بذلت جامعة أسيوط الكثير من الخطوات الجادة؛ لتحقيق التكامل بين خطتها التعليمية والبحثية؛ مع التداعيات التنموية، والمجتمعية، وأطلقت فى ضوء هذا التوجه العديد من الفعاليات، والتى تتماشى مع تحقيق التنمية الاقتصادية والأكاديمية بإقليم وسط الصعيد، وتنفيذاَ لبنود، ومحاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، الى جانب إبرام العديد من مذكرات التفاهم المشترك مع كبرى المؤسسات.

وتناول الاجتماع، بيان الأعمال التي تمت بالمستشفيات الجامعية، حيث أجرت الجامعة أعمال تطوير وتجديد فى المستشفيات الجامعية؛ ارتكزت فى مجملها على تطبيق الأساليب المتقدمة، التى تعتمد على مفاهيم الاستدامة والبيئة الخضراء فى التصميم والتنفيذ والتشغيل؛ لتصبح مستشفيات صديقة للبيئة، ومطابقة لأعلى المواصفات الطبية.

كما تناول الاجتماع، الآليات التي نفذتها الجامعة فى محور منظومة التدريب والتأهيل لسوق العمل ومراكزها؛ حيث حرصت الجامعة على دعم مهارات أبنائها الطلاب، ورفع قدرات خريجيها، والمساعدة فى تشغيلهم، وإكسابهم مهارات جديدة؛ تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل، وإطلاق العديد من الفعاليات الهادفة إلى خلق فرص عمل للشباب والتدريب والتأهيل داخل محافظة أسيوط وخارجها، للاستعداد المستمر لوظائف المستقبل.

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