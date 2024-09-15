جامعة أسيوط تحصد المركز الأول في مسابقة رالي 2024 لريادة الأعمال

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ فوز نادي ريادة الأعمال بالجامعة، ممثلًا في الشركة الناشئة Youns Learning Platform ؛ بالجائزة الكبرى في مسابقة‏ Rally Egypt 2024‏ لريادة الأعمال، والتى نظّمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، ومؤسسة بلان انترناشونال، وذلك بمقر الأكاديمية الرئيسي بالإسكندرية فى الفترة من ١١ وحتى ١٢ سبتمبر، تحت رعاية جامعة الدول العربية.

رالي ريادة الأعمال ٢٠٢٤

وتقدم الدكتور أحمد المنشاوي؛ بخالص التهنئة للطالبة علياء خالد بالفرقة الثالثة؛ بكلية الهندسة بالجامعة؛ ومؤسسة الشركة الناشئة Youns Learning Platform بنادى ريادة الأعمال بالجامعة؛ لفوز الشركة بالمركز الأول فى المسابقة، وحصولها على لقب (رالي ريادة الأعمال ٢٠٢٤)، وجائزة مالية قيمتها (١٥٠ الف جنيهًا)، وحصولها أيضًا على جائزة أخرى- فور إعلان فوزها- من أحد رعاة المسابقة وقيمتها (٥٠ الف جنيهًا).

وأكد الدكتور المنشاوي؛ أن جامعة أسيوط قد خَطت خُطوات كبيرة في مجال ريادة الأعمال، وتوجت هذه الخطوات؛ بإنشاء نادي ريادة الأعمال، والذى أسهم فى تشجيع التفكير الريادي لدى منسوبيه من الطلاب والشباب من رواد الأعمال، من خلال؛ احتضانه للعديد من الأفكار الإبتكارية، وتحويلها إلى مشروعات وشركات ناشئة، هذا فضلًا عن بناء قنوات اتصال بين هذه الشركات الناشئة، وقطاع الصناعة والمستثمرين.

تعزيز مسارات التطور التكنولوجي لدي طلاب جامعة أسيوط

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن الجامعة: تحرص على تعزيز مسارات التطور التكنولوجي لدي طلابها، من خلال؛ تطوير مهاراتهم الريادية، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات التنافسية؛ المحلية، والدولية، وكذلك تنمية روح الابتكار، والإبداع لديهم، وإكسابهم مهارات التواصل الفعال مع أقرانهم من الجامعات الأخرى، بما يسهم في تميزهم والارتقاء بأدائهم، وتمكنهم من الحصول على مراكز متقدمة في تلك المسابقات التنافسية.

وجاءت مشاركة الجامعة بمسابقة Rally Egypt 2024‏ لريادة الأعمال، تحت إشراف؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة للإبتكار وريادة الأعمال والمشرف العام على نادي ريادة الأعمال بالجامعة، والدكتور حمدي زيدان مدير النادي، والدكتور علاء فرح المنسق العام للنادي، والأستاذ إيهاب سيد المدير الإداري للنادي.

‏جدير بالذكر؛ أن مسابقة 2024‏ Rally Egypt تعد واحدة من أكبر المسابقات فى مجال ريادة الأعمال والابتكار على مستوى مصر والوطن العربي، والتى شارك بها هذا العام ما يزيد عن 35 جامعة مصرية، وتمثل هذه المسابقة فرصة للمشاركين؛ لعرض أفكار مشروعاتهم أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال من القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى تقديم جوائز مالية، وتتضمن المسابقة مسارات مختلفة، موجهة لطلاب الجامعات والشباب من رواد الأعمال.