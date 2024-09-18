تنفيذ 16 قرار إزالة لتعديات على الأراضي في أسيوط

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية واصلت تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وفقًا لخطة العمل بالمحافظة لتحقيق المستهدف من الموجة 23 للإزالات التي بدأت المرحلة الثالثة والأخيرة منها في 31 أغسطس وتستمر حتى 20 سبتمبر الجاري تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

تنفيذ 16 قرار إزالة لتعديات على أراض زراعية

وأوضح المحافظ أن حملات الإزالة التي تمت أسفرت جهودها عن تنفيذ 16 قرار إزالة على مساحة 1950 متر مربع منها إزالة 11 حالة تعدي بمركز ساحل سليم على مساحة 1750 مترا مربعا منها 9 حالات تعد بالمباني على أملاك دولة تابعة لحماية النيل وحالتين تعدي على خط التنظيم فضلًا عن إزالة 5 حالات تعد بالمباني على أراض زراعية ملك أهالي بمركز منفلوط.

جدية الدولة في استرداد حقوقها

ولفت محافظ أسيوط إلى أن هذه الحملات تمت بإشراف رئيسا مركزي ساحل سليم ومنفلوط وبمشاركة نوابهم وفي وجود قوة أمنية ومسئولي جهات الولاية وباستخدام معدات الوحدات المحلية بالمركزين مؤكدًا على استمرار تلك الحملات للقضاء على جميع أشكال التعدي مشيرًا إلى جدية الدولة في استرداد حقوقها وعدم السماح بأى حالات مماطلة أو بقاء أوضاع غير قانونية.

وأكد أبوالنصر على متابعته المستمرة لسير العمل بالموجة للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.