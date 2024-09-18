معركة الشمال، إسرائيل ترفع مستوى التأهب العسكري ضد حزب الله، وأمريكا ترسل مبعوثها خشية اندلاع حرب شاملة فى الشرق الأوسط، خبراء: حسابات المواجهة البرية بين الجانبين معقدة للغاية

تتصاعد التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل، مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب شاملة مع حزب الله اللبناني، والتي قد تمتد تأثيراتها لتشمل المنطقة بأكملها.

استعدادات عسكرية إسرائيلية لعملية الحدود الشمالية

تصريحات مسؤولين إسرائيليين وحزب الله تشير إلى استعدادات عسكرية مكثفة، حيث أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أن إسرائيل تعتزم اتخاذ كل التدابير الممكنة لاستعادة الهدوء على الحدود الشمالية، بينما توعّد حزب الله بأن أي حرب قد تؤدي إلى نزوح مئات الآلاف من الإسرائيليين.

التبادل المستمر لإطلاق النار بين الجانبين منذ بدء الحرب في قطاع غزة في أكتوبر الماضي، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى على كلا الجانبين.

وتشير الإحصاءات إلى استشهاد 623 شخصًا في لبنان جراء القصف الإسرائيلي، فيما قتل نحو 50 إسرائيليًا بسبب قذائف حزب الله.

احتمالات اندلاع مواجهة برية واسعة النطاق في جنوب لبنان

وفيما يعزز كلا الطرفين تحصيناتهما على الحدود، باتت احتمالات اندلاع مواجهة برية واسعة النطاق في جنوب لبنان أكثر جدية، ما يزيد من تعقيد الوضع الإقليمي.

التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعكس نية إسرائيلية واضحة لتوسيع المعركة، حيث أكد نتنياهو أن الجيش يستعد لحملة عسكرية واسعة على الجبهة الشمالية.

ورغم أن توقيت هذه الخطوة لم يُحدد بعد، إلا أن المؤشرات تدل على أن الخيار العسكري يظل قيد الدراسة الجادة، لا سيما في ظل ما يراه الإسرائيليون أنه الحل الوحيد لإعادة عشرات الآلاف من النازحين الإسرائيليين إلى بيوتهم في الشمال.

على الجانب الآخر، يبدو أن حزب الله لا يرغب في الدخول في مواجهة مباشرة مع إسرائيل في الوقت الحالي.

حزب الله لا يسعى لبدء الحرب ويتأهب لصد عدوان إسرائيل

من جانبه أكد نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، في خطاب له أن الحزب لا يسعى لبدء الحرب، لكنه مستعد للدفاع في حال شنت إسرائيل هجومًا. وشدد قاسم على أن أي حرب ستكون مكلفة للطرفين، مشيرًا إلى أن الحرب قد تؤدي إلى نزوح مئات الآلاف من الإسرائيليين.

من الناحية العسكرية، يرى الخبراء أن أي مواجهة برية بين إسرائيل وحزب الله ستكون معقدة للغاية. فقد نجحت إسرائيل في الماضي في اجتياح جنوب لبنان أكثر من مرة، لكن الوضع الحالي يختلف كثيرًا.

في حين أن حزب الله أصبح يمتلك ترسانة عسكرية متقدمة تشمل صواريخ مضادة للدروع، وصواريخ دفاع جوي وباليستية، بالإضافة إلى تكتيكات قتالية جديدة تعتمد على الطبيعة الجبلية المعقدة للجنوب اللبناني. هذه العوامل تجعل من الصعب على الجيش الإسرائيلي السيطرة على الأرض بسهولة، حتى لو تمكن من تدمير البنية التحتية العسكرية لحزب الله باستخدام الطائرات والمدفعية.

الولايات المتحدة تلعب دور الوسيط لمنع الحرب فى الشمال

في ظل هذه الظروف، تحاول الولايات المتحدة لعب دور الوسيط لتجنب تصعيد أكبر بين الطرفين. المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوكستين زار المنطقة عدة مرات في الشهور الأخيرة، وعاد مجددًا هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين. تأتي هذه الجهود في وقت حرج، حيث تخشى واشنطن من اندلاع حرب إقليمية شاملة قد تكون لها عواقب كارثية على استقرار المنطقة.

ومع تصاعد القصف المتبادل بين الطرفين، وتزايد أعداد النازحين على الجانبين، يبدو أن منطقة الحدود الشمالية باتت على حافة انفجار جديد. إذا ما قررت إسرائيل فعلًا تنفيذ هجوم بري ضد حزب الله، فإن المنطقة قد تواجه واحدة من أعنف الحروب في تاريخ الصراع الإسرائيلي اللبناني.