الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعثة المصري تصل مطار القاهرة بعد الخسارة من الهلال الليبي

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

وصلت بعثة المصري البورسعيدي منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي وذلك بعد أداء مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية أمام مضيفه الهلال الليبي والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته على ستاد الكلية الحربية عصر غدا الثلاثاء وذلك استعدادًا لمباراة العودة والمقرر إقامتها في السابعة مساء الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.
 

موعد مباراة المصري البورسعيدى والهلال الليبى 


وستكون مباراة العودة بين المصري البورسعيدي والهلال الليبي يوم الأحد المقبل 22 سبتمبر، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب دور الـ٣٢ بالبطولة الكونفدرالية. 

 كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

حكام مباراة المصري والهلال الليبي 

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم  بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الهلال الليبي إلى طاقم تحكيم مغربي.

ويقود مباراه المصري والهلال الليبي حكم الساحة سمير الكزاز ويعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع.

كما أعلنت لجنة المسابقات بالكاف أيضًا عن مسئولي المباراة، حيث يتولى التنزاني خالد عبد الله مهام منسق المباراة، فيما يتولى الجزائري مهدي عبيد مهام مراقب الحكام.

 

تذكرتي تعلن طرح تذاكر مباراة المصري والهلال الليبي 

أعلنت شركة تذكرتي عن طرح تذاكر مباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبي المقرر لها يوم الأحد المقبل، بإستاد برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساء، عبر موقع الشركة.


 

طاقم تحكيم مغربي لمباراة الإياب بين المصري والهلال الليبى بالكونفدرالية

طرح تذاكر مباراة المصري والهلال الليبي في الكونفدرالية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الكونفيدرالية المصري البورسعيدي مطار القاهرة الدولي بعثة المصري الهلال الليبي مباراة المصري البورسعيدى والهلال الليبى المصري البورسعيدي والهلال الليبي

مواد متعلقة

طاقم تحكيم مغربي لمباراة الإياب بين المصري والهلال الليبى بالكونفدرالية

بعد الهزيمة من الهلال الليبي، المصري: النسور لا تعرف المستحيل ولنا عودة

المصري يخسر من الهلال الليبي 3-2 في الكونفدرالية

الكونفدرالية، المصري يتقدم على الهلال الليبي بقدم صلاح محسن بالشوط الأول

الكونفدرالية، صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الهلال الليبي

الكونفدرالية، موعد مباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبي في ذهاب الدور التمهيدي

الأهلي يؤجل تجديد عقود لاعبيه لهذا السبب

هل ينتقل مدافع الأهلي محمد مغربي إلى الاتحاد السكندري؟ خالد الغندور يجيب

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه في قضية دهس أمين شرطة

معلومات لا تعرفها عن منطقة رأس بناس قبل طرحها للمستثمرين

بحضور السيسي، موقف نبيل من وزير الأوقاف تجاه شيخ الأزهر في حفل المولد النبوي

أحمد فتوح يتصدر التريند بمشاهد مؤثرة، وجماهير الزمالك: ظلم نفسه

تكليف عاجل من وزير الكهرباء لتوصيل التيار للعقارات والمنشآت غير المقننة

شقيق نجم الأهلي يؤازر أحمد فتوح أمام جنايات مطروح (فيديو وصور)

محام: إجراء تحليل المخدرات لـ أحمد فتوح غير جائز قانونًا (فيديو)

الطماطم تقفز 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

ads

منوعات

المزيد

أول صور للمصحف المترجم هدية شيخ الأزهر للرئيس السيسي

لأول مرة، مغامر يعبر من آسيا إلى أوروبا سيرا على حبل (فيديو)

بريطانيا تعاني نقصا حادا في مشروب كحولي بسبب سوء الطقس

التحقيق مع رئيس وزراء بريطانيا بسبب ملابس زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع 10 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الموز يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني الأطول بقاءً في عهد الملك عبد الله الثاني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدب مع أهل البيت والصحابة (فيديو)

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

بعد طلبات دفاع أحمد فتوح، كل ما تريد معرفته عن ضوابط الدية في الإسلام ومقدارها

المزيد
الجريدة الرسمية