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خارج الحدود

12 شهيدا و2800 مصاب، وزير الصحة اللبنانى يكشف تفاصيل جديدة بشأن تفجيرات البيجر

وزير الصحة اللبنانى،
وزير الصحة اللبنانى، فيتو

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض، أن "عدد الضحايا إثر تفجيرات أجهزة البيجر حتى الآن يبلغ 12 شهيدا بينهم طفلان، والجرحى ما بين 2750 و2800 شخص، وعدد الإصابات الخطيرة يبلغ نحو 300 حالة".

عدد المصابين بسبب إنفجار البيجر فى لبنان

ولفت الأبيض في مؤتمر صحفي، إلى أنه "خلال نصف ساعة توافد إلى المستشفيات أمس ما بين 2750 و2800 جريح، والإصابات تركزت على منطقة الوجه واليدين ولا تزال هناك إصابات حرجة".

القطاع الصحي في لبنان

وأكد الأبيض "لم يكن لدينا أي إنذار سابق للتفجيرات التي وقعت"، مضيفا "القطاع الصحي في لبنان الذي أدى عملًا جبارًا بكامل قطاعاته".

طائرة مساعدات إغاثية 

وفى نفس السياق غادرت اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات تابعة لـ سلاح الجو الملكي بالأردن من نوع C 130 باتجاه جمهورية لبنان بتوجيهات ملكية، وذلك في أعقاب الحادثة المؤسفة التي تعرض لها لبنان يوم أمس الثلاثاء عن طريق تفجير الآلاف من أجهزة الاتصال.

طائرة  مواد غذائية وطبية وإغاثية

وبحسب وسائل إعلام أردنية؛ فإن الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تحمل مواد غذائية وطبية وإغاثية.

كما تهدف المساعدات أيضا إلى دعم القطاع الصحي في لبنان ومساعدته في تجاوز هذه الحادثة.

 وتعكس هذه الخطوة عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتجسد حرص المملكة الأردنية الهاشمية على تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في لبنان في ظل هذه الظروف التي تمر بها.

طائرة سلاح الجو الملكي الأردني تتوجه إلى لبنان

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