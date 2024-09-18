الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

برسائل نصية، معلومات جديدة عن طريقة تفجير البيجر في لبنان

البيجر، فيتو
البيجر، فيتو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن بلادها وراء تفجير أجهزة البيجر في لبنان من خلال رسائل نصية.

أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي انفجرت في لبنان

ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن مصادر أمريكية أن أجهزة الاتصال اللاسلكية مستوردة من تايوان وانفجرت أثناء إرسال رسالة نصية.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي انفجرت في لبنان كانت مستوردة من تايوان ومزروعة متفجرات، وقامت إسرائيل بتخريبها قبل وصولها إلى لبنان.

وأوضحت الصحيفة أن مؤسس الشركة التايوانية نفى هذا الأمر، موضحة أن العبوة المتفجرة زنة ما بين 28 و56 جراما وكانت مزروعة بالقرب من بطارية العبوات.

وبحسب أحدث إحصاءات وزارة الصحة اللبنانية، قُتل 9 أشخاص وأصيب نحو 2800 آخرون جراء انفجار عدد كبير من أجهزة اتصالات لاسلكية من طراز "بيدجر" في عدة أنحاء بلبنان.

 موقف الحكومة اللبنانية الرافض للحرب

وتأتي تلك التطورات فيما تستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة وجيش الإحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 11 شهرًا.

وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، مع استمرار الجهود الحكومية والتواصل مع الأصدقاء والشركاء العرب والدوليين للتهدئة ومنع الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على موقف الحكومة اللبنانية الرافض للحرب.

وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر أواخر يوليو الماضي، ورد حزب الله باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة مارغليلوت، فيما لم تنجح أية جهود دبلوماسية، ومن بينها مساعي آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، في التوصل إلى تهدئة حتى الآن.
 

للمرة الأولى بعد هجوم البيجر، إطلاق صافرات الإنذار في مناطق بإسرائيل

أول رد من شركة "جولد أبوللو" التايوانية على حادث "البيجر"

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البيجر إسرائيل الصحة اللبنانية جيش الإحتلال الإسرائيلي حزب الله

مواد متعلقة

العراق يرسل طائرة عسكرية إلى لبنان

سي إن إن: تفجير البيجر في لبنان عملية مشتركة بين الموساد والجيش الإسرائيلي

حزب الله في العراق يعلن استعداده لإرسال مقاتليه إلى لبنان

الأكثر قراءة

آخر مستجدات أزمة سد النهضة وموقف مصر من تعنت إثيوبيا

بعد انفجارها في لبنان، جولد أبولو تكشف تفاصيل جديدة بشأن الشركة المصنعة لأجهزة «بيجر»

فقد عينه، تقارير تكشف تفاصيل إصابة السفير الإيراني لدى لبنان في تفجيرات البيجر

سعر الدولار أمام الجنيه المصرى صباح اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024

وزير الداخلية يقرر ترحيل سودانى الجنسية لخارج البلاد

برسائل نصية، معلومات جديدة عن طريقة تفجير البيجر في لبنان

أخبار مصر.. زيادة جديدة في سعر أسطوانات البوتاجاز.. خسوف جزئي للقمر.. الحكومة تسقط في اختبار الدواء.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين نحو البحر.. ومواعيد مباريات اليوم

الحبس سنة لفتاة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في مدينة نصر

ads

منوعات

المزيد

نقوش غامضة على جدران قلعة تشيم التركية حيرت العلماء

جدل في لبنان بسبب منع مناقشة رسالة ماجستير عن المثليين

ناميبيا، مصرع 4 أطفال علقوا في ثلاجة

أخيرا، المنظمة العالمية للأرصاد تعلن بدء تعافي طبقة الأوزون من الثقب الشهير

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 في الأسواق

السكة الحديد تعلن إيقاف تشغيل هذه القطارات

قبل التقديم، تعرف على حدود أقساط تمويل شقق سكن كل المصريين

كل ما تريد معرفته عن خدمات إنستاباي

المزيد

انفوجراف

50 جنيها زيادة.. أسعار أسطوانات البوتاجاز الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى العهن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 من سورة المعارج

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 18-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 18-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية