إيران تكشف حقيقة إصابة سفيرها في تفجيرات البيجر بلبنان

أكدت السفارة الإيرانية في لبنان أن ما نشر بشأن صحة السفير الإيراني في بيروت مجتبي اماني شائعات لا أساس لها من الصحة.

تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية

كان السفير مجتبى أماني أصيب أمس "الثلاثاء" في تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية (بيجر) لعناصر المقاومة اللبنانية حزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت.

وبينت السفارة، في منشور لها على منصة إكس، أن "علاج السفير يسير بشكل جيد ولا أساس للشائعات المتداولة" بشأن وضعه الصحي.

يشار الي أن عددا من النشطاء والإعلاميين الإيرانيين كانوا قد ذكروا في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أن إصابة السفير الإيراني خطيرة على مستوى العين، وتحدثوا عن فقدانه البصر جراء التفجيرات.

سفير إيران في لبنان اصيب جراء هجوم إسرائيلي سيبراني

كانت السفارة الإيرانية في بيروت ذكرت في وقت سابق أن السفير الإيراني في لبنان أصيب بجروح سطحية جراء التفجيرات وأنه بصحة جيدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سفير إيران في لبنان، مجتبى اماني اصيب جراء هجوم إسرائيلي سيبراني وانفجار اجهزة الاتصال اللاسلكي"pager" استهدف لبنان وسوريا.

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