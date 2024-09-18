طائرة سلاح الجو الملكي الأردني تتوجه إلى لبنان

غادرت اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات تابعة لـ سلاح الجو الملكي بالأردن من نوع C 130 باتجاه جمهورية لبنان بتوجيهات ملكية، وذلك في أعقاب الحادثة المؤسفة التي تعرض لها لبنان يوم أمس الثلاثاء عن طريق تفجير الآلاف من أجهزة الاتصال.

طائرة مواد غذائية وطبية وإغاثية

وبحسب وسائل إعلام أردنية؛ فإن الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تحمل مواد غذائية وطبية وإغاثية.

كما تهدف المساعدات أيضا إلى دعم القطاع الصحي في لبنان ومساعدته في تجاوز هذه الحادثة.

حرص المملكة الأردنية الهاشمية على تقديم الدعم

وتعكس هذه الخطوة عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتجسد حرص المملكة الأردنية الهاشمية على تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في لبنان في ظل هذه الظروف التي تمر بها.