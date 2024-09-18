الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

زغلول صيام يكتب: حكاية بطولة العالم للكراسي المتحركة في كرة اليد.. لما تنظم بطولة ولا يوجد منتخب في الأساس!

زغلول صيام
زغلول صيام

منذ حوالي عشرين سنة، كان هناك اتحاد يُدعى اتحاد كمال الأجسام، استعان ببعض الطلاب من مدينة البعوث الأفريقية وأعلن عن تنظيم بطولة أفريقيا لكمال الأجسام. فزنا بها، وحصل أبطالنا على مكافآت وحوافز رياضية. وفي النهاية، اكتشفوا أنها كانت عملية نصب في المقام الأول، لأنها لم تكن بطولة أفريقيا ولا دياولو.

بالأمس، فوجئت بإعلانات كثيرة عن تنظيم بطولة عالمية لكرة اليد للكراسي المتحركة - من ضمن البطولات التي ننظمها باستمرار وكأن الأموال لا تنتهي ولا نعرف كيف نصرفها - وعندما بحثت وسألت أهل المشورة، أبلغوني أنه في الأساس لا يوجد لدينا منتخب كرة يد للكراسي المتحركة. نعم، ماذا تقول؟!

فعلاً، هذه حقيقة. المنتخب المصري في الأساس فريق كرة سلة يتم استعارته فقط للبطولة، وبعد ذلك يعود كل شيء إلى حاله. ولا مانع أن يقوده الكابتن وائل، مدرب الكرة الشاطئية، في البطولة، وكله يستفيد.

أعتقد أننا أمام خدعة كبيرة جداً تدور على الأراضي المصرية تحت سمع وبصر الجميع، من أجل خدمة شخص واحد يهيمن على مقدرات كرة اليد في العالم. وعندما اكتشف العالم هذا التهريج، انصرف عن تنظيم تلك البطولات ولم يجد سوى بلده لتحقيق استفادته الشخصية وإسناد البطولات غير المرغوب فيها، حتى لو كانت للكراسي المتحركة.

أتفهم أن هناك اتحاد بارالمبي معني بمثل هذه الأمور، والذي لا أفهمه هو ما علاقة الاتحاد الدولي بالكراسي المتحركة؟ وما هو العائد الذي سيعود على مصر من تنظيم بطولة عالم للكراسي المتحركة للمرة الثانية على التوالي في أقل من عامين، في بطولة لم يتم الاعتراف بها إلا منذ سنوات قليلة جداً؟

قلت هذا وأقوله منذ زمن بعيد: كفانا بطولات لا تغني ولا تسمن من جوع. كفانا بطولات لا تخدم سوى أشخاص من أجل الاستمرار في مناصبهم فقط. كفانا تبذير في هذا الملف.

عموماً، ما حدث ويحدث في ملف كرة اليد المصرية طوال أكثر من ثلاث سنوات ماضية يحتاج إلى مجلدات، وكل شيء سيتم الكشف عنه في حينه. ولكن بات مطلوباً الرد على سؤال واحد فقط:

هل فعلاً لدينا منتخب يد للكراسي المتحركة؟ ويبقى للحديث بقية.

بطولة العالم للكراسي المتحركة الاتحاد الدولي لكرة اليد الاتحاد المصري لكرة اليد وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضه المصريه

مواد متعلقة

زغلول صيام يكتب: كرة اليد المصرية بضاعة أتلفها الهوى والبركة في الإمبراطور.. ومطلوب نعرف حكاية الشراكة الصينية مع المدن المصرية!

زغلول صيام يكتب: عندما تكون هناك رابطة فوق الحساب واتحاد ضعيف فلا تنتظروا خيرًا من كرة القدم المصرية؟!

زغلول صيام يكتب: قمة الفشل في كرة القدم المصرية! وفوز المنتخب الوطني تحت قيادة حسام حسن ليس دليل نجاح!

زغلول صيام يكتب: لمصلحة من وضع البنزين بجوار النار؟ ميكالي وحسام حسن!

الأكثر قراءة

بعد أزمة صلاح الدين التيجاني، كل ما تريد معرفته عن الطريقة التجانية في مصر

بعد زيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز، تعرف على موعد انعقاد لجنة تسعير البنزين والسولار

أول رد من الشيخ صلاح الدين التجاني على اتهامه بالتحرش

ارتفاع سعر أسطوانات البوتاجاز يثير الغضب ويتصدر التريند، والنشطاء: كفاية يا مدبولي

4 طعنات بالصدر، إصابة شاب على يد شقيقه غرب الأقصر

أحمد فتوح يعتذر رسميًا لأسرة ضحيته ويكشف سبب مشاركته في تدريبات الزمالك

الشيخ صلاح التيجاني: خديجة تُعالج نفسيا وبيني وبينها القضاء

الأهلي يستغل اجتماع رابطة الأندية ويفتح النار على المنتخب

منوعات

المزيد

تقرير يكشف تفاصيل جديدة عن أسباب ارتفاع غازات الاحتباس الحراري بسرعة في الغلاف الجوي

نقوش غامضة على جدران قلعة تشيم التركية حيرت العلماء

جدل في لبنان بسبب منع مناقشة رسالة ماجستير عن المثليين

ناميبيا، مصرع 4 أطفال علقوا في ثلاجة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الليمون والفلفل الرومي في سوق العبور

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 عالميا

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تصريحات هامة من الرئيس السيسي لوزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول.. صهيب الرومي، التاجر الرابح

تكذيب معجزات الله، تفسير الشعراوي للآية 13 من سورة النمل (فيديو)

بعد جدل صلاح الدين التيجاني، ما هو مفهوم السيادة وهل يجوز إطلاقه على عوام الناس؟

المزيد
الجريدة الرسمية