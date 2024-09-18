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خارج الحدود

وزير الخارجية: انطلاق الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

أعلن الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بدء الحوار الاستراتيجي الأمريكي المصرى الهام، مشيرًا إلى قوة العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، والعمل على تعزيز التعاون في كافة المجالات. 

 تعزيز العلاقات الثنائية 

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمثل قوى عظمى، ومصر قوة إقليمية، مؤكدا أن تعزيز العلاقات الثنائية يحتل أهمية كبرى لكلا البلدين، وهي علاقات مبنية على ثقة واحترام متبادل، وعدم التدخل في شئون الدول الداخلية، ولها تاريخ طويل وأسس متينة والبناء عليها.

وأشار وزير الخارجية، في لقائه اليوم بوزير الخارجية الأمريكي، أنطونى بلينكن، إلى أن الحوار يشمل كافة جوانب العلاقات من  الاقتصاد والتعليم والسياحة، والدفاع والتكنولوجيا، موضحًا مسئولية البلدين  في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة المضطربة.

 العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا

وأوضح عبد العاطى، أن العلاقات الاستراتيجية  مهمة للتشاور وإيجاد حلول سياسية للصراعات  والأزمات المعقدة في محيطنا الإقليمي، قائلًا: نتشارك نفس وجهة النظر، بأنه لا توجد حلول عسكرية للأزمة الحالية، حيث يتم العمل مع قطر للوصول لوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح كل الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، وصل صباح الأربعاء إلى القاهرة في زيارة خاطفة يبحث خلالها الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتمثل هذه  الزيارة، العاشرة لبلينكن إلى المنطقة منذ بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس قبل نحو عام، ولأول مرة لن  يذهب فيها بلينكن إلى إسرائيل أو أي دولة أخرى.

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