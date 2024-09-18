بلينكن يصل القاهرة لبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة وافتتاح الحوار المصري الأمريكي

وصل وزير الخارجية الأمريكي صباح اليوم الأربعاء إلى القاهرة في زيارة يسعى خلالها لبحث جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

بدر عبد العاطي

كما من المقرر أن يلتقي أنتوني بلينكن كبار المسئولين المصريين، ويشارك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في افتتاح الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي.

ومن جانبها أفادت وكالة "فرانس برس" بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وصل إلى القاهرة للدفع بجهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ويقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة إلى مصر وتستمر حتى غدا الخميس للمشاركة في رئاسة افتتاح الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي مع وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني خلال الساعات الماضية أن الحوار الاستراتيجي يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التنمية الاقتصادية فضلًا عن زيادة العلاقات الشعبية من خلال الثقافة والتعليمي.

وقف لإطلاق النار في قطاع غزة

وأوضحت الخارجية الأمريكية أنه، وبالإضافة إلى المشاركة في رئاسة الحوار الاستراتيجي سيجتمع الوزير بلينكن مع مسؤولين مصريين لمناقشة الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة يضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين، ويخفف معاناة الشعب الفلسطيني ويساعد في إرساء أمن إقليمي أوسع.

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