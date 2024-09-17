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خارج الحدود

بتوجيهات من السيسى، بدر عبد العاطى يجري اتصالين هاتفيين برئيس الحكومة ووزير الخارجية اللبنانيين

وزير الخارجية ونظيرة
وزير الخارجية ونظيرة اللبنانى ورئيس الحكومة، فيتو

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج اتصالين هاتفيين مساء اليوم مع كل من نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، وعبدالله بو حبيب وزير الخارجية، وذلك لمتابعة الموقف في لبنان في ضوء الهجوم السيبراني الذي أسفر عن تفجير أجهزة الاتصالات بالعديد من المناطق اللبنانية.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير عبد العاطي نقل توجيهات رئيس الجمهورية بالتواصل السريع مع الاشقاء في لبنان بهدف الاعراب عن الدعم المصري الكامل للبنان الشقيق، وتأكيد حرص مصر على أمن واستقرار لبنان وعدم انتهاك سيادته من أي طرف خارجي، وعرض تقديم أي دعم ممكن للأشقاء في لبنان خلال هذا الظرف الحرج.  

وجدد وزير الخارجية خلال الاتصالين التحذير من خطورة التصعيد الإقليمي في المنطقة والانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة، مؤكدًا على أن التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب لبنان تعد مؤشرًا واضحًا على أن المنطقة بصدد منعطف خطير جراء تصرفات أحادية غير مسئولة ومتهورة، والتي ستؤدي إلى تبعات ستلقي بظلالها على استقرار المنطقة بأسرها.

وأكد على الأهمية البالغة لمنع التصعيد، وهو ما يتحقق بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وسرعة التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية للقطاع.

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لبنان حرب إقليمية مصر ولبنان السيسي

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