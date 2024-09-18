جامعة القناة: تفعيل منصة الكتاب الجامعي وربطها بنظام دفع الكتروني

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن تفعيل منصة الكتاب الجامعي لجامعة قناة السويس والتي تم إنشاؤها في وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم، مشيرًا إلى أنه تم ربط المنصة بنظام دفع الإلكتروني بكروت فيزا أو كود دفع بماكينات POS بالتعاون مع الأهلي ممكن.

انعقاد مجلس الجامعة

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومديري عموم القطاع.

تقديم التهنئة ببداية العام الأكاديمي

وبدأ الدكتور محمد عبد النعيم المجلس بتقديم التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وبداية العام الأكاديمي الجديد 2024-2025، متمنيًا عام دراسي موفق ملئ بالنجاحات على المستويين العلمي والأنشطة الطلابية.

وطالب "عبد النعيم" جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه بالإنتظام من اليوم الأول للدراسة، مع ضرورة إعلان الجداول الدراسية على المواقع الإلكترونية للكليات.

وطالب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جميع الوكلاء بضرورة المشاركة في الأحداث الهامة التي تنظمها الجامعة خلال الثلاث أيام القادمة وهى:



حفل توزيع شهادات الإعفاء من التجنيد للطلاب من ذوي الهمم الأربعاء 18 سبتمبر، والمؤتمر الأول لطلاب الجامعات المصرية بمشاركة 25 جامعة، وايضا لقاء الصداقة الرابع لجوالي وجوالات الجامعة المصرية بحضور 9 جامعات و180مُشارك، تلك الأحداث الهامة التي تنظمها وتستضيفها الجامعة على مدار الثلاث أيام القادمة.

تفعيل دليل الطلاب

وشدد "عبد النعيم" على ضرورة رفع دليل الطالب على جميع المواقع الإلكترونية بالكليات والذي يضم حقوق وواجبات كل طالب كما يحتوي الدليل على الخدمات المقدمة للطلاب سواء في الخدمات الطبية، أو الأنشطة الطلابية، أو مركز الدعم الأكاديمي.

عرض تقرير تفصيلي حول منصة الكتاب

وخلال المجلس قام الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم بعرض تقريرًا تفصيلي حول منصة الكتاب الجامعي الموحد وإمكانياتها وفوائدها في حماية الكتاب الجامعي، وكيفية إدخال المصروفات وآليات اضافة الطلاب على المنصة وكيفية تصفح الطالب للكتاب الالكتروني وطرق تحصيل الرسوم الكترونيا، كما تم مناقشة الفنيات الخاصة بادارة المنصه مع وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب.

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