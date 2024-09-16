الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السكرتير العام للإسماعيلية يناقش عددا من الإجراءات العاجلة لضبط الأسواق (صور)

السكرتير العام للإسماعيلية
السكرتير العام للإسماعيلية يناقش عددا من الإجراءات

عقد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا لبحث ومناقشة عدد من الإجراءات العاجلة لضبط الأسعار بالمحافظة، للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية ووضع حلول جذرية للحد من ظاهرة تفاوت الأسعار من مكان لآخر داخل المحافظة، خاصة مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.  

صحة الإسماعيلية: تكثيف الحملات على المنشآت الغذائية استعدادا لبدء العام الدراسي (صور)

محافظ الإسماعيلية يقدم واجب العزاء في الراحل إيهاب جلال(فيديو وصور)

أبرز الحضور خلال اللقاء 

وذلك بحضور أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، عربي مجاهد نقيب الفلاحين بالإسماعيلية، رؤساء الأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، والجهات المعنية بالاجتماع.  

 

مناقشة سبل تعزيز التعاون 

وخلال الاجتماع، تم مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكد أنيس على أنه جاري التنسيق مع مزارع جامعة قناة السويس ومديرية الزراعة وأراضي الأبحاث للاستفادة من منتجاتهم وعرضها في منفذ دائم؛ من أجل توفير منتج آمن ذو جودة عالية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق. 

جانب من الاجتماع، فيتو 

زيادة الرقابة على الأسواق 

ووجه بزيادة الرقابة والمتابعة على الأسواق وضبط الأسعار لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، كما ينبغي العمل على معاقبة المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي تلاعب في الأسعار يضر بالمواطنين ويؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي. 

إعداد حصر الدقيق 

وأشار أنيس إلى أنه جاري إعداد حصر دقيق من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بالتعاون مع الأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية لكافة المنافذ والشوادر على مستوى المدينة؛ للتأكد من مدي تقديم منتجات آمنة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وفي حال مخالفة ذلك سيتم غلقه فورًا. 

جانب من الاجتماع، فيتو 

وأوضح أنيس أنه جاري اختيار عدة أماكن لإقامة أسواق حضارية أسبوعية ثابتة لبيع المنتجات الغذائية والسلع الأساسية بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطن الإسماعيلي في أماكن ذات الكثافة السكانية المرتفعة لضمان وصول الخدمة لمستحقيها.  

وأضاف الشافعي أنه جاري إقامة منفذ دائم بالمحافظة لبيع المنتجات الغذائية والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطن الإسماعيلي في أحد الأماكن وفقًا لرؤية محافظ الإسماعيلية.

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بدراسة وإعداد مقترح عاجل للحد من ظاهرة تفاوت الأسعار، واتخاذ إجراءات رادعة لمحتكري السلع الغذائية؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطن الإسماعيلي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسماعيلية بالاسماعيلية نائب محافظ الاسماعيلية ضبط الأسعار بالأسواق المنافذ الشوادر

مواد متعلقة

صحة الإسماعيلية: تكثيف الحملات على المنشآت الغذائية استعدادا لبدء العام الدراسي (صور)

محافظ الإسماعيلية يقدم واجب العزاء في الراحل إيهاب جلال(فيديو وصور)

بدء مراسم عزاء إيهاب جلال بالإسماعيلية (صور)

إزالة 9 حالات تعد بأبو صوير في الإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة انتظام أحمد فتوح في مران الزمالك بعد إخلاء سبيله

بعد اختفائه، جهود لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بجنوب الأقصر

إسكان النواب: السعودية تقترب من الفوز بـ صفقة رأس بناس

شراقي: إثيوبيا خزنت 19 مليار متر مياه في 2024 والسد العالى يحمي مصر

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

تحذير من رياح مثيرة للرمال والأتربة غدا على هذه المناطق

إمام عاشور يدعم أحمد فتوح بعد قرار إخلاء سبيله

مصر تهزم تونس وتتوج ببطولة أفريقيا لشباب كرة اليد

ads

منوعات

المزيد

حراس الحقيقة، قصة نصب تذكاري يخلد أسماء 551 صحفيًا عراقيا قتلوا خلال عقدين

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

أول صور للمصحف المترجم هدية شيخ الأزهر للرئيس السيسي

لأول مرة، مغامر يعبر من آسيا إلى أوروبا سيرا على حبل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الإثنين 16- 09- 2024 عالميا

أسعار السكر اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

استقرار أسعار الأرز المحلى اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح خارج القائمة.. أسرع 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به محرم شرعًا

شباب حول الرسول، عكرمة بن عمرو بن هشام، الراكب المهاجر

تفسير حلم القطار في المنام وعلاقته بالشعور بالوحدة والفراغ العاطفى

المزيد
الجريدة الرسمية