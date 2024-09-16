السكرتير العام للإسماعيلية يناقش عددا من الإجراءات العاجلة لضبط الأسواق (صور)

عقد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا لبحث ومناقشة عدد من الإجراءات العاجلة لضبط الأسعار بالمحافظة، للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية ووضع حلول جذرية للحد من ظاهرة تفاوت الأسعار من مكان لآخر داخل المحافظة، خاصة مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

أبرز الحضور خلال اللقاء

وذلك بحضور أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، عربي مجاهد نقيب الفلاحين بالإسماعيلية، رؤساء الأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، والجهات المعنية بالاجتماع.

مناقشة سبل تعزيز التعاون

وخلال الاجتماع، تم مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكد أنيس على أنه جاري التنسيق مع مزارع جامعة قناة السويس ومديرية الزراعة وأراضي الأبحاث للاستفادة من منتجاتهم وعرضها في منفذ دائم؛ من أجل توفير منتج آمن ذو جودة عالية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

جانب من الاجتماع، فيتو

زيادة الرقابة على الأسواق

ووجه بزيادة الرقابة والمتابعة على الأسواق وضبط الأسعار لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، كما ينبغي العمل على معاقبة المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي تلاعب في الأسعار يضر بالمواطنين ويؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.

إعداد حصر الدقيق

وأشار أنيس إلى أنه جاري إعداد حصر دقيق من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بالتعاون مع الأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية لكافة المنافذ والشوادر على مستوى المدينة؛ للتأكد من مدي تقديم منتجات آمنة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وفي حال مخالفة ذلك سيتم غلقه فورًا.

جانب من الاجتماع، فيتو

وأوضح أنيس أنه جاري اختيار عدة أماكن لإقامة أسواق حضارية أسبوعية ثابتة لبيع المنتجات الغذائية والسلع الأساسية بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطن الإسماعيلي في أماكن ذات الكثافة السكانية المرتفعة لضمان وصول الخدمة لمستحقيها.

وأضاف الشافعي أنه جاري إقامة منفذ دائم بالمحافظة لبيع المنتجات الغذائية والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطن الإسماعيلي في أحد الأماكن وفقًا لرؤية محافظ الإسماعيلية.

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بدراسة وإعداد مقترح عاجل للحد من ظاهرة تفاوت الأسعار، واتخاذ إجراءات رادعة لمحتكري السلع الغذائية؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطن الإسماعيلي.

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