فرق جامعة القناة تتأهل للتصفيات النهائية في أولمبياد الشركات الناشئة (صور)

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن تمكن ثلاث فرق من الجامعة في التأهل للتصفيات النهائية لأولمبياد الشركات الناشئة لبرنامج Gen Z، وهي: RoboFarm، Aquatech - Smart Fish، Sustainable Aqua Food.

إنجاز كبير لطلاب الجامعة

وأضاف "مندور" أن التأهل للتصفيات النهائية هو إنجاز كبير، مجددًا دعمه للفرق المشاركة لضمان تحقيق نتائج متميزة.

المشرف على المسابقة

تأتي المسابقة بإشراف عام الدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

جانب من مشاركة الطلاب، فيتو

استعداد الفرق للمنافسة

وتابع الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الفرق المُصعدة تستعد الآن للمنافسة مع جميع الجامعات للمشاركة في المعسكر النهائي الذي انطلق يوم السبت، 14 سبتمبر، في جامعة الجلالة.

جانب من مشاركة الطلاب، فيتو

جانب من مشاركة الطلاب، فيتو

حصول الطلاب على مجموعة من التدريبات

وتابع الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الطلاب حصلوا على مجموعة من التدريبات المتقدمة وجلسات التوجيه لإعدادهم للمنافسات المقبلة.

وأضافت الدكتور أفنان بركات، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بجامعة قناة السويس، أن المسابقة تعد فرصة رائعة لطلابنا لعرض مشاريعهم المبتكرة وتعزيز مهاراتهم.

جانب من مشاركة الطلاب، فيتو

جانب من مشاركة الطلاب، فيتو

يأتي هذا الإنجاز في إطار دعم وزارة التعليم العالي للابتكار والبحث العلمي في مصر، ويعكس التزام الجامعة بتطوير مهارات الطلاب وتعزيز ريادتهم في مجال الشركات الناشئة.

معلومات عن المسابقة

جدير بالذكر أن المسابقة يشارك بها 129 فريقًا من 52 جامعة على مستوى الجمهورية، وهي جامعات: القاهرة، عين شمس، الأزهر، الإسكندرية، المنصورة، بني سويف، أسيوط، حلوان، طنطا، المنوفية، كفرالشيخ، قناة السويس، الفيوم، المنيا، الزقازيق، العريش، بورسعيد، السويس، الوادي الجديد، دمياط، دمنهور، جنوب الوادي، أسوان، النيل الدولية، مدينة زويل، مطروح، 6 أكتوبر، MSA أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، القاهرة الجديدة التكنولوجية، ٦ أكتوبر التكنولوجية، هيرتفوردشاير، هيليوبولس، بدر، المصرية الروسية، مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدلتا التكنولوجية، المنصورة الجديدة، سمنود التكنولوجية، برج العرب التكنولوجية، الجلالة، سيناء، بدر بأسيوط، سفنكس، طيبة التكنولوجية، مصر الدولية، الجامعة الأمريكية، الجامعة البريطانية، المصرية الصينية، فاروس، حورس، أكاديمية الشروق، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا دمياط الجديدة.

تتنافس الفرق على فرص التميز والتأهل لبرنامج Gen-z التليفزيوني، حيث سيتم منح الفائزين في المسابقة النهائية جوائز قيمة وفرص احتضان مميزة تعزز من قدراتهم الإبداعية وتفتح لهم آفاقا جديدة