5 قوافل من جامعة قناة السويس تشارك في مبادرة "بداية"

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس رفع درجة الاستعداد إلى القصوى داخل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك للمشاركة في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى».



تحقيق رؤية مصر 2030

والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق العديد من الأهداف هى: تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، توفير فرص العمل بشكل تكاملي بين جهات الدولة والمجتمع الأهلي تحسين جودة حياة المواطنين في جميع المحافظات، تقديم خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئات العمرية، تحقيق عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة.

بالإضافة إلى الاستفادة من الموارد المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعًا، تعزيز المهارات البشرية وتطوير الخدمات الحكومية، تعزيز دور القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في تقديم الخدمات، وخلق أجيال صحيحة رياضية تتمتع بالثقافة وتحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ بدعم الأزهر والكنيسة والأوقاف إلى جانب خلق أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتطوير البنية التشريعية وتحديثها وضمان الحماية الاجتماعية وتطوير المجتمع المحلي.

فعاليات مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

جاء ذلك أثناء مشاركة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس في مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جلسته الثلاثمائة وسته المنعقد اليوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر.

يأتي المجلس بإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومديري عموم القطاع.

كما أشار الدكتور ناصر مندور إلى الجهود الواضحة للقطاع في تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية وعلى رأسها "حياة كريمة" مطالبًا بمضاعفة الجهود في إطار مبادرة "بداية" التي تشارك بها الجامعة من خلال خمس قوافل شاملة تبدأ من 30 سبتمبر وتستمر على مدار 100 يوم كامل.

كما وجه الدكتور ناصر مندور بضرورة تفعيل دور الوحدات ذات الطابع الخاص واعدا بتقديم الدعم الكامل لكافة الوحدات، لافتًا إلى أن التحدي الأكبر هو الهيكلة الإدارية من خلال التدريب التحويلي.



تفعيل ملف المخلفات

وقدمت الدكتورة دينا أبو المعاطي العديد من المقترحات منها تفعيل ملف المخلفات في محاولة جادة لوضع حلول موضوعية لتحقيق أقصى استفادة منها.

وأكدت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه جاري عمل خطة تنفيذية لكافة الوحدات ذات الطابع الخاص وذلك لتحديد الدعم المطلوب لكل وحدة من الوحدات حتى تؤدي الدور المنوط بها.

كما اقترحت " دينا أبو المعاطي" عمل ملتقى توظيف في كل كلية مع عمل ملتقى عام مستوى جميع الكليات، وعمل استبيان عن احتياجات سوق العمل في كل مجال من خلال معرفة آراء الشركات والمؤسسات حول المهارات المطلوبة في الخريجين.

وانهت الدكتورة دينا أبو المعاطي المجلس بتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وواصلت التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة قرب بداية الفصل الأكاديمي الجديد 2024-2025 متمنيه للجامعة مزيد من التوفيق والنجاح.

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