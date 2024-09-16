طلاب جامعة القناة يشاركون أطفال دور الرعاية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف(صور)
قام وفد من طلاب جامعة قناة السويس، بزيارة إلى دار الأيتام، ضمن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وتحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.
المشرفون على الزيارة
و بإشراف عام ومشاركة الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد مصطفي الباز، منسق عام الأسرة، وياسر عبدالمجيد، مدير إدارة الأسر الطلابية بالجامعة، والطالب محمد شريف رائد الأسرة.
الهدف من زيارة طلاب الجامعة لدور الرعاية
و من جانبه أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن مشاركة وفد من أسرة طلاب من أجل مصر الإحتفال بالمولد النبوي الشريف مع أطفال دار الأيتام تأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز قيم الرحمة والتكافل التي يجسدها المولد النبوي الشريف، وسعيًا من الجامعة إلى إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال، معتبرا هذه الزيارة جزءًا من المسئولية الإجتماعية لطلاب جامعة قناة السويس.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن هذه الفعالية تهدف إلى تعزيز روح المشاركة والتكافل الإجتماعي بين الطلاب والمجتمع.
فيما أوضح الدكتور محمد الباز أن مشاركة أسرة طلاب من أجل مصر تعكس التزام الأسرة بالتواصل الفعّال مع جميع فئات المجتمع.
تقديم أنشطه ترفيهية
وشملت الزيارة تقديم عدد من الأنشطة الترفيهية والهدايا للأطفال، حيث قدم الوفد التهاني بمناسبة المولد النبوي الشريف وعبر عن دعم الجامعة المتواصل للأطفال.
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