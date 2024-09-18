الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة سوهاج ووزارة الصحة تناقشان تنفيذ خدمات طبية مميزة ضمن مبادرة بداية

جانب من الزيارة،
جانب من الزيارة، فيتو

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة والوفد المرافق له، لبحث آليات التعاون المشترك لتنفيذ عدد من الخدمات العلاجية والطبية بما يضمن تعزيز الصحة العامة للمواطنين والحفاظ علي صحتهم، وذلك ضمن مبادرة بداية والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصري في مختلف المجالات، بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، وذلك بمكتب رئيس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

 تنفيذ خدمات طبية مميزة ضمن مبادرة بداية

وقال الدكتور حسان النعماني إن مستشفيات سوهاج الجامعية على أتم الاستعداد  لتقديم خدماتها الطبية والعلاجية لجميع الفئات العمرية، إلى جانب العمل على إنهاء جميع قوائم الانتظار، إلى جانب تقديم الدعم الفني من الأطقم الطبية لدعم مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي، مؤكدًا أهمية  تسخير الجهود لما فيه مصلحة المواطنين، وبخاصة الفئات الأولى بالرعاية، سواء على مستوى منظومة المؤسسات الصحية والطبية من مستشفيات ومراكز صحية وعيادات وغيرها.

وأشار الدكتور مجدي القاضي إلى أنه تم الإتفاق على توسيع آفاق التعاون بتدريب الأطباء من وزارة الصحة بالمستشفيات الجامعية، ودعم وزارة الصحة بالمستلزمات اللازمة للمرضى، مؤكدًا على استعداد المستشفي الجامعي لتقديم كل الدعم لمديرية الصحة بسوهاج، في ضوء دور الجامعة التعليمى والتدريبى لدعم الرعاية الصحية المقدمة لأبناء محافظة سوهاج.

وأشاد الدكتور عمرو دويدار  بالدور التنموي والخدمي الذي تقوم به جامعة سوهاج، لدعم محافظات الصعيد وقيمتها العلمية والبحثية لما تضمه من كوادر علمية، باعتبارها بيت الخبرة في المجالين الأكاديمي والبحثي، ودورها الهام لتنمية المجتمع والمشاركة في مشروعات التنموية والخدمية المختلفة، مؤكدًا التعاون المستمر بين الوزارة والجامعة بصفة مستمرة  في عدد من المجالات الصحية، بما يعزز دعم القطاع الصحي في مصر وتوفير أفضل الخدمات الصحية والتوعوية للمواطنين، ودعم التطوير المستمر الذي يشهده القطاع الصحي بمصر، مثنيًا على التعاون المتميز والمُثمر مع الجامعة  خلال السنوات السابقة.

من الجدير بالذكر أنه حضر الاجتماع كل من الدكتور أيمن مكرم وكيل مديرية الصحة، والدكتوره شيماء جابر مديرة الطوارئ والرعايه الحرجة، والدكتورة آيه بدوي بالمكتب الفني، والدكتور شري  فوزي مدير تموين الدواء، والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي، والدكتور مصطفى محمود مدير إدارة المستشفيات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مديرية الصحة بسوهاج محافظات الصعيد مبادرة بداية قوائم الانتظار عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس جامعة سوهاج

مواد متعلقة

النيابة تصرح بدفن جثة طفل سقط من شرفة منزله بدائرة قسم أول سوهاج

كامل الوزير يلتقي مستثمري سوهاج لبحث مشكلاتهم، السبت

مياه سوهاج: 19 فني مساحة بقطاع التخطيط اجتازوا البرنامج التدريبي بكلية الهندسة

وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بمستشفى أخميم المركزي

الأكثر قراءة

بعد اتهامه بالتحرش الجنسي، الطريقة التيجانية تتبرأ من صلاح الدين التيجاني وتكشف تاريخه وأخطاءه

أول تعليق من روسيا على تفجير أجهزة بيجر في لبنان

تفخيخ 5 آلاف جهاز، مصدر أمني لبناني يكشف تفاصيل مثيرة بشأن حادث البيجر

آخر مستجدات أزمة سد النهضة وموقف مصر من تعنت إثيوبيا

بعد اتهامه بالتحرش، من هو الشيخ صلاح الدين التيجانى؟

المركزي: مصر تسدد 23.8 مليار دولار فوائد وأقساط ديون خلال 9 أشهر

وفاة نجم الكرة الإيطالية توتو سكيلاتشي بعد صراع مع المرض

حقيقة تولي فيريرا منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك

ads

منوعات

المزيد

نقوش غامضة على جدران قلعة تشيم التركية حيرت العلماء

جدل في لبنان بسبب منع مناقشة رسالة ماجستير عن المثليين

ناميبيا، مصرع 4 أطفال علقوا في ثلاجة

أخيرا، المنظمة العالمية للأرصاد تعلن بدء تعافي طبقة الأوزون من الثقب الشهير

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 في الأسواق

السكة الحديد تعلن إيقاف تشغيل هذه القطارات

قبل التقديم، تعرف على حدود أقساط تمويل شقق سكن كل المصريين

كل ما تريد معرفته عن خدمات إنستاباي

المزيد

انفوجراف

الطريقة التيجانية تتبرأ من الشيخ صلاح التيجاني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد جدل صلاح الدين التيجاني، ما هو مفهوم السيادة وهل يجوز إطلاقه على عوام الناس؟

تفسير حلم سماع الاذان في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية

معنى العهن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 من سورة المعارج

المزيد
الجريدة الرسمية