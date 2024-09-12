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صحة الدقهلية: تقديم مليون و5 آلاف و852 خدمة طبية خلال حملة 100 يوم صحة

المبادرة، فيتو
المبادرة، فيتو

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة في الدقهلية تقديم المستشفيات لنحو مليون و5 آلاف و852 خدمة طبية من خلال حملة "100 يوم صحة" منذ إطلاق النسخة الثانية، فى الأول من أغسطس. 

حملة "100 يوم صحة" استقبلت من خلال قطاع الرعاية العلاجية
وأضاف وكيل الوزارة أن حملة "100 يوم صحة" استقبلت  من خلال قطاع الرعاية العلاجية، نحو 335 لفًا بالعيادات الخارجية ونحو 70 ألفًا بالطوارئ علاوة 10 آلاف بالحضانات ورعايات الأطفال. 

23 ألف خدمة بأقسام الداخلى وما يزيد عن 20 ألفًا بالأسنان


كما أشار مدكور إلى أن الحملة قدمت 23 ألف  خدمة بأقسام الداخلى وما يزيد عن 20ألفًا بالأسنان ونحو 8 آلاف بالرعاية إلى جانب إجراء 55 ألف جلسة غسيل كلوى و95 ألف تحليل و60 ألف حالة أشعة.

استقبال 5 آلاف ومائتين وستة وسبعين حالة 


وفيما يتعلق بمبادرة الكشف المبكر عن الأورام ,أوضح أنه تم استقبال 5 آلاف ومائتين وستة وسبعين حالة فضلًا عن سحب 400 عينة. 

مبادرة الكشف المبكر عن الأورام
جدير بالذكر أن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام انطلقت بمحافظة الدقهلية منتصف أغسطس  الماضى بمستشفيات أجا وبلقاس إلى جانب المعمل المشترك.
 

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