أول رد من شركة "جولد أبوللو" التايوانية على حادث "البيجر"

تفجيرات لبنان ، نفى مؤسس شركة جولد أبوللو، هسو تشينج كوانج، أن تكون أجهزة الاتصالات (البيجر) التي تعرضت لانفجارات في لبنان من تصنيع الشركة في تايوان.

وأضاف، وفق "رويترز"، أن الأجهزة تحمل علامة الشركة التجارية، لكن الإنتاج تم بالاستعانة بمصادر خارجية.

وأشار إلى أن الأجهزة التي تعرضت لانفجارات في لبنان صنعتها شركة في أوروبا لديها الحق في استخدام العلامة التجارية للشركة التايوانية.

فيما قال شاهد من رويترز إن الشرطة التايوانية وصلت إلى مقر شركة جولد أبوللو.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنّ الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت بأيدي عناصر "حزب الله" بصورة متزامنة أمس الثلاثاء مخلّفة حوالي ثلاثة آلاف جريح و11 قتيلًا على الأقل، أتت من تايوان وفخختها إسرائيل قبل أن تصل إلى لبنان.

وكان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" قد قال الثلاثاء إنه أحبط مخططا لحزب الله لاغتيال مسؤول أمني سابق بواسطة جهاز يتمّ التحكّم فيه عن بُعد.

وجاء في بيان للشاباك أنّ المؤامرة أُحبطت "في مراحلها النهائية"، قبل انفجار أجهزة البيجر في لبنان.



وأشار البيان الذي أطلع الجيش الإسرائيلي وكالة فرانس برس على فحواه إلى أنّ عناصر إسرائيليين "عثروا على عبوة ناسفة من طراز كلايمور المعروف أن حزب الله يستخدمه، كانت ترمي إلى استهداف شخص رفيع المستوى" في الأيام المقبلة.

وأضاف أنّ "الجهاز مزوّد بآلية تفعيل عن بُعد، مع كاميرا وتقنية خلوية، تمكّن حزب الله من تفعيله من لبنان".

ووفقا للشاباك، فقد استخدم حزب الله النوع نفسه من العبوات الناسفة في سبتمبر 2023 في محاولة اغتيال في تل أبيب استهدفت مسؤولا إسرائيليا رفيعا.

ولم يكشف جهاز الأمن لا اسم المسؤول المستهدف ولا أي تفاصيل عن هجوم حزب الله المخطط له، لكنه قال إنه كان "في مراحل التنفيذ الأخيرة".

وقال الجهاز إن "عناصر حزب الله الضالعين" في المخطط الأخير "كانوا أيضا وراء هجوم سبتمبر 2023".



ويتبادل حزب الله القصف على نحو شبه يومي مع القوات الإسرائيلية "إسنادا" لحركة حماس التي تخوض حربا مع إسرائيل منذ أكتوبر الماضي.