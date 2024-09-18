تفخيخ 5 آلاف جهاز، مصدر أمني لبناني يكشف تفاصيل مثيرة بشأن حادث البيجر

أفاد مصدر أمني لبناني كبير بأن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) زرع كميات صغيرة من المتفجرات داخل 5 آلاف جهاز اتصال (بيجر) تايواني الصنع طلبها «حزب الله» اللبناني قبل أشهر من التفجيرات التي وقعت أمس (الثلاثاء) بحسب القاهرة الإخبارية.

حادث تفجير البيجر

وأسفر حادث تفجير البيجر عن مقتل 9 أشخاص إلى جانب إصابة ما يقرب من 3 آلاف، بينهم مقاتلون من الجماعة والسفير الإيراني في بيروت.

وقال المصدر الأمني اللبناني الكبير لصحيفة الشرق الأوسط إن الحزب طلب 5 آلاف جهاز اتصال من إنتاج شركة «جولد أبوللو» التايوانية.

وأشار المصدر الي ان (الموساد) قام بحقن لوح داخل الأجهزة يحتوي على مادة متفجرة تتلقى شفرة من الصعب جدًا اكتشافها بأي وسيلة، حتى باستخدام أي جهاز أو ماسح ضوئي».

رسالة مشفرة أدت إلى تفعيل المواد المتفجرة

وقال المصدر إن 3 آلاف من أجهزة «البيجر» انفجرت عندما وصلت إليها رسالة مشفرة أدت إلى تفعيل المواد المتفجرة بشكل متزامن.

وقال مصدر أمني آخر لـ«رويترز» إن ما يصل إلى 3 غرامات من المتفجرات كانت مخبأة في أجهزة الاتصال الجديدة، ولم تكتشفها الجماعة لعدة أشهر.