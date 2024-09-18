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خارج الحدود

للمرة الأولى بعد هجوم البيجر، إطلاق صافرات الإنذار في مناطق بإسرائيل

إسرائيل، فيتو
إسرائيل، فيتو

حرب غزة ، أُطلقت صافرات الإنذار، للمرة الأولى، في مناطق بإسرائيل، منذ انفجار أجهزة النداء (البيجر) في لبنان أمس الثلاثاء.

وشملت المناطق مدينة طبريا، ومناطق قرقوم، وأمنون، وكفر ناحوم، والطباحة في الجليل، تحسبا من تسلل مسيرات من لبنان.

ووفق "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فقد "تم تفعيل التحذيرات من تهديد تسلل طائرات معادية في طبريا ومستوطنة أربيل القريبة".

وقال رئيس بلدية طبريا يوسي نيفيا،" لقد حدثت اعتراضات في المدينة، ولم تقع إصابات"، وذلك عقب إطلاق صفارات الإنذار.

كما تم تفعيل التحذيرات في أمنون وكفر ناحوم من إطلاق قذائف صاروخية.

 

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حرب غزة البيجر لبنان أربيل رئيس بلدية طبريا

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