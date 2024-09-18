للمرة الأولى بعد هجوم البيجر، إطلاق صافرات الإنذار في مناطق بإسرائيل
حرب غزة ، أُطلقت صافرات الإنذار، للمرة الأولى، في مناطق بإسرائيل، منذ انفجار أجهزة النداء (البيجر) في لبنان أمس الثلاثاء.
وشملت المناطق مدينة طبريا، ومناطق قرقوم، وأمنون، وكفر ناحوم، والطباحة في الجليل، تحسبا من تسلل مسيرات من لبنان.
ووفق "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فقد "تم تفعيل التحذيرات من تهديد تسلل طائرات معادية في طبريا ومستوطنة أربيل القريبة".
وقال رئيس بلدية طبريا يوسي نيفيا،" لقد حدثت اعتراضات في المدينة، ولم تقع إصابات"، وذلك عقب إطلاق صفارات الإنذار.
كما تم تفعيل التحذيرات في أمنون وكفر ناحوم من إطلاق قذائف صاروخية.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.