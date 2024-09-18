بعد انفجارات لبنان، كل ما تريد معرفته عن جهاز البيجر

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن جهاز البيجر الذى تسبب فى مقتل 9 وإصابة 2750 شخصا فى لبنان وخلال السطور التالية نكشف ما هو جهاز البيجر وما هى استخداماته.

جهاز البيجر

البيجر هو جهاز إلكتروني صغير يستخدم لاستقبال الرسائل القصيرة أو رقم الشخص الذي يحاول الاتصال بالجهاز وانتشر استخدامه فى التسعينات قبل أن يزيحه الموبايل من على القمة، وكانت موتورولا هى أكبر الشركات المنتجة لجهاز البيجر.

ورغم اعتقاد الكثيرين بأن جهاز البيجر قد اندثر وأصبح استخدامه معدوما بعد ظهور الهاتف المحمول لكن ما زال يتم تصنيعه على نطاق محدود للغاية، حيث يستخدم في المناطق التي لا يصلها بث الهاتف المحمول، بجانب استعماله في بعض المستشفيات لاستدعاء الأطباء كبديل عن استخدام الموبايل حتى لا تؤثر ذبذباته على الأجهزة الطبية.

مميزات وعيوب جهاز البيجر

تتسم أجهزة البيجر ببعض المميزات مقارنة بالهواتف المحمولة فلأن جهاز النداء أحادي الاتجاه فهو جهاز استقبال فقط لا يرسل أي معلومات فلا يمكن تتبع موقعه.

ورغم أن هذه أكبر مميزات البيجر لكنها أيضا أكبر عيوبه، حيث إنهى يجب بث الرسالة المرسلة إلى البيجر من جميع أجهزة الإرسال في منطقة تغطية الخدمة فإذا كانت خدمة النداء تغطي نطاقًا واسعًا على مستوى الدولة، فيمكن اعتراض الرسالة المرسلة إلى الجهاز من في أي مكان داخل نطاق الخدمة.