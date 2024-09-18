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60 عالمًا من جامعة المنصورة ضمن قائمة الأكثر تأثيرًا عالميا

الدكتور شريف خاطر
الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة

أعلن  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، عن ظهور 60 عالمًا من كليات الطب، الصيدلة، طب الأسنان، الطب البيطري، العلوم، الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الزراعة بالجامعة، ضمن قائمة أفضل 2٪ من علماء العالم الأكثر تأثيرًا عن مجمل انتاجهم العلمي والاستشهادات المرجعية بأبحاثهم العلمية.

قاعدة بيانات Elsevier عن جامعة ستانفورد الأمريكية

جاء ذلك  وفقًا للقائمة الصادرة من قاعدة بيانات Elsevier عن جامعة ستانفورد الأمريكية، والتي شملت 27 عالمًا من الجامعة كأكثر العلماء تأثيرا عن مجمل انتاجهم العلمي، و52عالمًا عن ابحاث عام 2023، وبذلك يصبح عدد المنضمين للقائمة 60عالمًا عن مجمل الإنتاج العلمي وأبحاث عام ٢٠٢٣.

مشاركة أكثر من‏‏‏ 210 ألف عالم


وتضم القائمة أكثر من‏‏‏ 210 ألف عالم من العلماء من 176دولة حول العالم، في 22 مجالا علميا، و176 تخصصا، اعتمادًا على قاعدة بيانات ‎Scopus. 

عدد وجودة الابحاث التي حققت استشهادات مرجعية

ويعتمد اختيار الأسماء في القائمة على عدد وجودة الابحاث التي حققت استشهادات مرجعية قيمة في مجالات بحثية تواكب الثورة العلمية الحالية في العالم.

إدراج ٦٠ عالمًا من الجامعة في قائمة  ستانفورد

 

وأشار الدكتور شريف خاطر إلى أن إدراج ٦٠ عالمًا من الجامعة في قائمة « ستانفورد» يظهر تميز الإنتاج البحثي بالجامعة، كما يعكس مدى الجهد المبذول من أعضاء هيئة التدريس للارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الابحاث المنشورة في المجلات العلمية المرموقة المدرجة في قواعد البيانات العالمية، واهتمام الجامعة بدعم  أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة.

وتقدم الدكتور شريف خاطر بخالص التهنئة للعلماء الذين ضمتهم القائمة، ولجميع منتسبي جامعة المنصورة، كما تقدم بالشكر والتقدير للدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ولفريق التصنيف بالجامعة، متمنيا المزيد من التقدم في التصنيفات العالمية المختلفة التي تستهدفها الجامعة.

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