جامعة الإسكندرية تعفي أوائل الثانوية العامة بالمحافظة من المصروفات

وافق مجلس شئون التعليم والطلاب بـجامعة الاسكندرية خلال انعقاده برئاسة الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على إعفاء الطلاب الخمس الأوائل من كل شعبة من الشعب (علوم - رياضة - أدبى) على مستوى محافظة الإسكندرية من المصروفات الدراسية بالبرامج العامة بكليات الجامعة مع استمرار تمتعهم بهذه الميزة فى حالة حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى، ورفع الأمر إلى مجلس الجامعة وذلك في إطار خطاب الدكتور أمين المجلس الأعلى للجامعات.

مجلس شئون طلاب جامعة الإسكندرية

ووجه الدكتور علي عبد المحسن وكلاء الكليات بضرورة تيسير الإجراءات وتوفير سبُل الراحة للطلاب الجُدد أثناء الكشف الطبي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات التي تقابلهم، وتعدد عيادات الكشف، وتخصيص أماكن مغطاة لاستقبال الطلاب منعًا للتكدس، مع التشديد على الالتزام بكافة إجراءات وإرشادات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية.

وهنأ الدكتور عبد المحسن فريق جامعة الإسكندرية الفائز بالمركز الأول في مجال التصنيع والتصميم، فى مسابقة قادة الأنشطة الطلابية (YLF) التي نظمتها مؤسسة شباب القادة تحت شعار "بناء الطالب المصري"، بمشاركة ٤٨ جامعة مصرية، مؤكدًا أهمية الأنشطة الطلابية للشباب لبناء ودعم قدراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وطموحاتهم الواعدة، وأفكارهم البنّاءة ليكونوا قادة المستقبل، وذلك في ظل "الجمهورية الجديدة".

وأشاد الدكتور على عبد المحسن بمشاركة الجامعة بإطلاق المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة خلال شهر أغسطس وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والتعاون مع نقابة العاملين بالجامعة ومنطقة وسط الطبية - القسم الوقائى بوزارة الصحة، والتى تم خلالها الكشف الطبي على ١٩٥٩ من العاملين بالجامعة فى تخصصات الكشف المبكر عن الأورام وصحة المرأة والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى.

وأكد حرص الجامعة على دعم المبادرة الرئاسية التى تهدف إلى رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، وتجنب عوامل الخطورة المسببة للأمراض وأهمية الكشف المبكر، وكذلك المتابعة في حالة اكتشاف الإصابة بأحد الامراض لتجنب المضاعفات. والتوعية والحد من أسباب انتشار العدوى الامراض المعدية.

ووافق المجلس على تجديد التعاون المشترك (اونلاين) بين برنامج اللغات التطبيقية شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الآداب وجامعة مانشستر متروبوليتان بالمملكة المتحدة، والذي يهدف إلى تحفيز الطلاب على الممارسة اللغوية وتحسين مهاراتهم في اللغة الإنجليزية كما يسعى لبناء الكفاءة الثقافية وإثراء مهارات التواصل بين الثقافات لدى الطلاب من الطرفين.

وقدم الدكتور علي عبد المحسن الشكر للإدارة العامة لرعاية الشباب على الجهد المبذول خلال مهرجان العلمين مشيدا بالنتائج المتميزة لطلاب وطالبات الجامعة في الأنشطة والفعاليات المختلفة بالمهرجان.