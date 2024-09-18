"برج العرب التكنولوجية" تحتفل بتخرج أول دفعة من طلاب جامعة الطفل

شهدت جامعة برج العرب التكنولوجية، حفل تخرج أول دفعة من طلاب "جامعة الطفل التكنولوجية"، وذلك في احتفال مهيب حضره الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، والدكتور ابراهيم الفحام، مستشار رئيس الجامعة، والدكتور علاء عرفة، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور محمد رمضان وكيل الكلية للشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة النحاس، منسق برنامج تكنولوجيا المعلومات والمشرف العام علي مبادرة الطفل التكنولوجية.

وتمكن 200 طفل من إكمال برامج التدريب المتخصصة التي تقدمها المبادرة، والتي شملت مجموعة واسعة من المجالات التكنولوجية مثل البرمجة، الروبوت، الذكاء الاصطناعي، تصميم المواقع، وغيرها.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، أهمية هذه المبادرة في بناء جيل جديد من المبدعين والمبتكرين، مشيرًا إلى أن هذه الأجيال الصغيرة هي مستقبل مصر.

كما أشاد بجهود الطلاب وأولياء الأمور والهيئة التدريسية التي ساهمت في نجاح هذه المبادرة.

من جانبه، أعرب الطالب يحيى الجوهري أحد الطلاب المتخرجين عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا على الفائدة الكبيرة التي عادت عليه من خلال المشاركة في هذه المبادرة، والتي مكنته من اكتشاف قدراته وإطلاق العنان لإبداعه.

وتهدف مبادرة "جامعة الطفل التكنولوجية" إلى غرس حب العلم والتكنولوجيا في نفوس الأطفال، وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداع والابتكار، وإعداد جيل جديد من الخبراء في مجال التكنولوجيا، ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة.



في خطوة تهدف إلى استثمار طاقات الطلاب المتفوقين وتنمية مواهبهم، أعلن الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، عن تدشين "نادي الطفل الابتكاري".

يهدف النادي إلى استقبال أوائل خريجي "جامعة الطفل التكنولوجية" وتوفير بيئة محفزة لمواصلة رحلتهم في عالم التكنولوجيا، تحت إشراف الدكتور أسامة النحاس والدكتور محمد الشاذلي، وسيقدم النادي برامج تدريبية متخصصة ومشاريع مبتكرة طوال العام الدراسي الجديد، مما يتيح للطلاب فرصة تطوير مهاراتهم والمعرفة واكتساب خبرات عملية في مجالات التكنولوجيا المختلفة.

وتم تكريم الطلاب المتفوقين، وعرض مشاريع الطلاب المبتكرة، وتقديم جوائز قيمة للفائزين.

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