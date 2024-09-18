ضبط عنصر إجرامي لحيازته 23 كيلو حشيش بـ1.6 مليون جنيه في أسيوط

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن أسيوط فى ضبط عنصر إجرامى وبحوزته 23 كيلو حشيش تقدر قيمتها المالية بـ 1,6 مليون جنيه تقريبًا بدائرة مركز شرطة منفلوط.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام (أحد العناصر الإجرامية الخطرة - مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط "له معلومات جنائية") بالاتجار فـى المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 236 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جراما، طبنجة وعدد من الطلقات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1,6 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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