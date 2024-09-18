القبض على 5 أشخاص للتنقيب عن الآثار بالتبين

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 5 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة التبين.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط (5 أشخاص "أحدهم مالك العقار محل الواقعة") حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر بداخله على حفرة بقطر 3 أمتار وعمق 10 أمتار وأدوات التنقيب.



وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات لاستخدامها فى أعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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