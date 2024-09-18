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حوادث

مضبوطات بـ 15.2 مليون جنيه.. سقوط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من الحشيش والشادو

سقوط عناصر إجرامية
سقوط عناصر إجرامية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات أمن (الإسماعيلية- البحيرة – الدقهلية – القليوبية) جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.


وفى مديرية أمن الإسماعيلية؛ ضبط عنصر إجرامى، بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، وبحوزته (100 كيلو جرام لمخدر الحشيش). 
 

وفى مديرية أمن البحيرة؛ ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير، وبحوزته (19 كيلو جراما لمخدر الحشيش).
 

وتم ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، وبحوزتهما (20 كيلو جراما لمخدر الحشيش).
 

وفى مديرية أمن الدقهلية؛ ضبط (عنصرين إجراميين " لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وبحوزتهما (20 كيلو جراما لمخدر الحشيش).
 

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وفى مديرية أمن القليوبية؛ ضبط (3 عناصر إجرامية " لـ 2 منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الخانكة، لقيامهم بإعادة تدوير وتصنيع مخدرى "الإستروكس - الحشيش الاصطناعى" والاتجار بهما، وبحوزتهم (10,5 كيلو جرام لمخدر الأستروكس- 4,5 كيلو جرام لمخدر الشادو - 1,250 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"- عدد من الأقراص والأمبولات المؤثرة – لتر من الكيتامين المخدر - مجموعة من خامات وأدوات التصنيع- 3 قطع سلاح أبيض).
 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـقرابة (15,220 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

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