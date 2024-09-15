الأحد 15 سبتمبر 2024
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حوادث

ضبط شقيقين بحوزتهما 15 طربة حشيش بالإسماعيلية

مخدر حشيش، فيتو
مخدر حشيش، فيتو

تمكن النقيب مصطفى البنا معاون مباحث مركز شرطة فايد من ضبط شقيقين يقيمان دائرة المركز بمحافظة الإسماعيلية حال تواجدهما بـ قرية فنارة وبحوزتهما ١٥ فرش مخدر الحشيش وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الإتجار.  

ضبط شقيقين بحوزتهما ١٥ طربة حشيش بالإسماعيلية

البداية كانت بورود معلومات للنقيب مصطفى البنا معاون مباحث مركز شرطة فايد، تفيد بقيام شقيقان يقيمان بدائرة المركز وترويج المواد المخدرة على المتعاطين.

وتشكلت حملة برئاسة المقدم أحمد الصفتي والنقيب مصطفي البنا، وضبط كلا "، "إسلام،خ"، عاطل، وشقيقه"شريف"، عاطل ويقيمان بقرية فنارة دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وعثر بحوزة العاطلين على ١٥ طربة من مخدر الحشيش وزنت، وهاتفي محمول ومبلغ مالي حال تواجدهم بنطاق دائرة المركز.

وبمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسيارة لسهولة التنقل وترويج المواد المخدرة.

وتحرر عن ذلك المحضر  اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مباحث مركز شرطة فايد محافظة الإسماعيلية مصطفي البنا مركز شرطة فايد

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