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خارج الحدود

فقد عينه، تقارير تكشف تفاصيل إصابة السفير الإيراني لدى لبنان في تفجيرات البيجر

السفير الإيراني فى
السفير الإيراني فى طهران، فيتو

كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية حجم الإصابة التي تعرض لها السفير الإيراني لدى لبنان، في انفجار أجهزة اتصال اللاسلكي (البيجر) في بيروت، أمس الثلاثاء.

مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 2800 آخرين

وكانت تقارير أشارت إلى إصابة السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني، ضمن العملية النوعية المنسوبة لإسرائيل، التي أدت لانفجار آلاف من أجهزة "البيجر" في مناطق مختلفة من لبنان، وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 2800 آخرين.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن أماني فقد إحدى عينيه تماما خلال الانفجار، بينما تعرضت عينه الأخرى لإصابات بالغة.

وقال التقرير إن إصابات أماني "كانت أكثر خطورة مما أعلنته السلطات الإيرانية في البداية"، وإنه نقل إلى طهران لتلقي العلاج.

إصابات السفير الإيرانى فى لبنان

وأكد رئيس تحرير موقع "مشرق" الإخباري التابع للحرس الثوري حسين سليماني، إصابات السفير في منشور على منصة "إكس"، قال فيه: "لسوء الحظ، كانت الإصابات التي لحقت بالسفير الإيراني خطيرة للغاية وفي عينيه".

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام الإخبارية الإيرانية، نقل أماني إلى مستشفى في أحد شوارع بيروت التي كانت تعم بالفوضى، وعيناه مغطاة بالضمادات والجزء الأمامي من قميصه الأبيض ملطخ بالدماء.

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