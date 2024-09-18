الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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سياسة

خبير استراتيجي يكشف سيناريوهات رد حرب الله على تفجيرات البيجر

البيجر،فيتو
البيجر،فيتو

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجى والمفكر القومى، إن تفجير البيجر هو عمل جبان وليس هجوما سيبرانيا  أو حرب إلكترونية.

وأوضح أن أجهزة البيجر شحنت مؤخرًا إلى لبنان، وهي تابعة لشركة موتورولا الأمريكية، وبالتأكيد تم إلصاق مواد متفجرة من خلال دائرة كهرومغناطيسية متصلة بالبطارية، وفجرت عن بعد بواسطة طيران مسير أو ترددات لاسلكية عبر الأقمار الصناعية.

 

دور المخابرات الامريكية والموساد الإسرائيلي في تفجيرات البيجر 

 

وأكد فى تصريح لـ فيتو أن هذا العمل من تخطيط الـ CIA والموساد لتغطية العملية العسكرية شمال إسرائيل وربما يحدث اجتياح لجنوب لبنان، موضحا أن عدد الشهداء والمصابين المتزايد منذ أمس يعني أنها إبادة جماعية وليس عملا عسكريا. 

 

سيناريو حزب الله في الرد على تفجير البيجر 

 

وتابع: من المتوقع رد حزب الله من خلال انتقاء أهداف إسرائيلية تؤلم الاحتلال، ولكنها لن ترتقى إلى مرتبة الحرب الشاملة، لاسيما أن عملية تفجير البيجر الهدف منها تحقيق هذا الهدف باستدراج حزب الله إلى حرب شاملة. 

 

وسارع حزب الله اللبناني باتهام إسرائيل بالمسئولية عن تفجيرات متزامنة لأجهزة "بيجر" بحوزة عناصره، بينما تمسكت تل أبيب بالصمت الرسمي، لكن شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية تحدثت عن العقل المدبر للاختراق الأكبر في بنان.

 

وقالت "سي إن إن" إنها "علمت أن إسرائيل كانت وراء الهجوم الذي تسبب في انفجار آلاف أجهزة الاستدعاء التابعة لأعضاء حزب الله في لبنان بوقت واحد. 


وأوضحت أن التفجيرات التي خلفت آلاف الجرحى في جميع أنحاء لبنان، كانت نتيجة عملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات ا(لموساد) والجيش الإسرائيلي.

 

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