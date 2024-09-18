أجهزة البيجر ليست متشابهة، تعرف على أشكالها وأنواعها

يعتقد الكثير من المستخدمين أن جهاز البيجر له وظيفة واحدة فقط وأن كل أجهزة البيجر متشابهة، ولكن فى الواقع فإن للبيجر أشكالا وأنواعا متعددة نستعرضها خلال السطور التالية.

أنواع أجهزة البيجر

تنقسم أجهزة البيجر إلى أنواع مختلفة منها ما هو مجرد جهاز يصدر إشعارات تنبيهية، إلى أجهزة اتصالات شخصية متعددة المهام.

أبسط تلك الأنواع هو أجهزة البيجر للتنبيه الصوتي فقط وهى الأرخص، حيث تقوم بإرسال الإشارات الصوتية، الإضاءة، الاهتزاز، وتستخدم في المطاعم.

تليها أجهزة النداء الصوتي والتنبيهي والتى تتيح للمستخدمين الاستماع إلى رسالة صوتية مسجلة.

ثم بعد ذلك تأتى الأجهزة الرقمية والتى تحتوي هذه الأجهزة على شاشة تعرض أرقامًا هاتفية أو معلومات، كما يمكن استخدامها لعرض أكواد رقمية برسائل محددة مسبقًا.

وتأتي بعد ذلك الأجهزة المزودة بشاشة عرض أكثر تطورًا يمكنها عرض النصوص والرموز حيث تُستقبل الرسائل النصية عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال المباشر بنظام النداء، ويجب على المرسل إدخال الرسالة ثم الضغط على رمز الإرسال.

تليها أجهزة الرد وهى مزودة بمرسلات مدمجة تتيح للمستخدم تأكيد استلام الرسائل والرد عليها باستخدام قائمة من الردود الجاهزة، كما يمكن للمستخدم إرسال رسائل جاهزة من قوائم مبرمجة مسبقًا للعناوين والرسائل.

ثم أجهزة الاتصال ثنائية الاتجاه والتى تحتوي هذه الأجهزة على لوحة مفاتيح QWERTY، وتتيح إرسال واستقبال الرسائل النصية والرد على الرسائل برسائل مخصصة.

أعلى أجهزة البيجر

بعدها تأتى أعلى أجهزة البيجر وهى أجهزة المودم أحادية الاتجاه وهي وحدات تحكم مزودة بمستقبلات نداء مدمجة، يمكنها اتخاذ إجراءات تلقائية بناء على الرسائل والبيانات المستلمة، وأخيرا أجهزة المودم ثنائية الاتجاه والتى تتسم عن سابقتها بقدرتها على تأكيد استلام الرسائل وإرسال بيانات ورسائل جديدة.