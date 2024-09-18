إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الغربي نطاق محافظة الفيوم

أصيب 5 أشخاص بمحافظة الفيوم، بإصابات متفرقة في أنحاء اجسادهم، وتباينت الإصابات ما بين كدمات وسحجات وجروح، بعد تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي د، بدائرة مركز شرطة طامية، في نطاق محافظة الفيوم، وتبين من المعاينة الاولية، ان السرعة الزائدة، تسببت في اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة علي عجلة القيادة، ما ادي الي انقلاب السيارة، وأصيب 5 من ركابها، وتم نقلهم إلى مستشفي جامعة الفيوم، ومستشفي طامية المركزي، لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث وبلاغ لمدير أمن الفيوم

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بأن إدارة تأمين الطرق والمنافذ، تلقت بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، بدائرة مركز شرطة طامية، ووجود 5 مصابين.

وانتقل الفور قوة من مركز شرطة طامية، وادارو تأمين الطرق والمنافذ ووحدة مرور طامية، ودفعت هيئة الاسعاف ب 7 سيارات، وتم نقل مصاب الي مستشفي طاميه المركزي، و4 مصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي.

قرار وكيل النيابة بشأن الحادث

وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير فني لمعرفة أسباب الحادث، وإعداد تقرير مفصل بحالة السيارة وتحديد خطأ السائق، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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