الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الغربي نطاق محافظة الفيوم

مستشفي الفيوم العام،
مستشفي الفيوم العام، فيتو

أصيب 5 أشخاص  بمحافظة الفيوم، بإصابات متفرقة في أنحاء اجسادهم،  وتباينت الإصابات ما بين كدمات وسحجات وجروح، بعد تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص،  على طريق أسيوط الصحراوي الغربي د، بدائرة مركز شرطة طامية، في نطاق محافظة الفيوم، وتبين من المعاينة الاولية،  ان السرعة الزائدة، تسببت في اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة علي عجلة القيادة، ما ادي الي انقلاب السيارة، وأصيب 5 من ركابها، وتم نقلهم إلى مستشفي جامعة الفيوم، ومستشفي طامية المركزي،  لتلقي العلاج. 

تفاصيل الحادث وبلاغ لمدير أمن الفيوم

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية،  يفيد بأن إدارة تأمين الطرق والمنافذ، تلقت بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، بدائرة مركز شرطة طامية، ووجود 5 مصابين.

وانتقل الفور قوة من مركز شرطة طامية، وادارو تأمين الطرق والمنافذ ووحدة مرور طامية،  ودفعت هيئة الاسعاف ب 7 سيارات،  وتم نقل مصاب الي مستشفي طاميه المركزي، و4 مصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي. 

قرار وكيل النيابة بشأن الحادث

وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير فني لمعرفة أسباب الحادث، وإعداد تقرير مفصل بحالة السيارة وتحديد خطأ السائق، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة،  وتولي التحقيق.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 18-9-2024 في محافظة الفيوم

قطع مياه الشرب عن مدينة الفيوم لمدة 10 ساعات غدا الأربعاء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم أسيوط الصحراوى أصابة 5 أشخاص في حادث البحث الجنائي انقلاب سيارة ميكروباص انقلاب ميكروباص بمحافظة الفيوم محافظة الفيوم مدير أمن الفيوم مستشفي جامعة الفيوم مستشفي طامية

مواد متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 18-9-2024 في محافظة الفيوم

قطع مياه الشرب عن مدينة الفيوم لمدة 10 ساعات غدا الأربعاء

واقعة العثور علي جثة شاب تفتح ملف كوارث المدارس المؤجرة والأسوار المتهالكة في الفيوم

مياه الفيوم تنظم ندوة لتعليم السباكة والتوعية بمشروعاتها بقرية العزب

الأكثر قراءة

بعد اتهامه بالتحرش الجنسي، الطريقة التيجانية تتبرأ من صلاح الدين التيجاني وتكشف تاريخه وأخطاءه

أول تعليق من روسيا على تفجير أجهزة بيجر في لبنان

تفخيخ 5 آلاف جهاز، مصدر أمني لبناني يكشف تفاصيل مثيرة بشأن حادث البيجر

آخر مستجدات أزمة سد النهضة وموقف مصر من تعنت إثيوبيا

بعد اتهامه بالتحرش، من هو الشيخ صلاح الدين التيجانى؟

المركزي: مصر تسدد 23.8 مليار دولار فوائد وأقساط ديون خلال 9 أشهر

وفاة نجم الكرة الإيطالية توتو سكيلاتشي بعد صراع مع المرض

حقيقة تولي فيريرا منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك

ads

منوعات

المزيد

نقوش غامضة على جدران قلعة تشيم التركية حيرت العلماء

جدل في لبنان بسبب منع مناقشة رسالة ماجستير عن المثليين

ناميبيا، مصرع 4 أطفال علقوا في ثلاجة

أخيرا، المنظمة العالمية للأرصاد تعلن بدء تعافي طبقة الأوزون من الثقب الشهير

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 في الأسواق

السكة الحديد تعلن إيقاف تشغيل هذه القطارات

قبل التقديم، تعرف على حدود أقساط تمويل شقق سكن كل المصريين

كل ما تريد معرفته عن خدمات إنستاباي

المزيد

انفوجراف

الطريقة التيجانية تتبرأ من الشيخ صلاح التيجاني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد جدل صلاح الدين التيجاني، ما هو مفهوم السيادة وهل يجوز إطلاقه على عوام الناس؟

تفسير حلم سماع الاذان في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية

معنى العهن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 من سورة المعارج

المزيد
الجريدة الرسمية