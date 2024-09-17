العثور على جثة شاب مقتول داخل فناء مدرسة بإدارة شرق الفيوم التعليمية

عثر العمال بإحدى مدارس شرق الفيوم التعليمية على جثة شاب داخل فناء المدرسة، صباح اليوم الثلاثاء، بنطاق قسم شرطة الفيوم أول، وتم إخطار مديريتي الأمن والتربية والتعليم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة والبلاغ لمدير أمن الفيوم

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم أول الفيوم، يفيد بعثور عمال مدرسة ياسر كمال تمام الابتدائية على جثة لشاب ملقاة في فناء المدرسة، وتوجهت قوة من القسم ووحدة البحث الجنائي إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة لشاب في بداية العقد الثالث من عمره، ولا بحمل أي أوراق ثبوتية، وبه عدة طعنات متفرقة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

قرار النيابة العامة حول الواقعة

وتحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بمراجعة الكاميرات في المحال التجارية المحيطة بالمدرسة، وكلب سرعة التعرف على شخصية المجني عليه، كما صرح بدفن الجثة بعد التعرف على صاحبها، ومناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل بساعة وأسباب الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائى حول الواقعة، وتولي التحقيق.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.