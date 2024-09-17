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كشف غموض حادث العثور على جثة شاب داخل مدرسة في الفيوم

المدرسة موقع الحادث،
المدرسة موقع الحادث، فيتو

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من كشف غموض حادث العثور على جثة لشاب داخل فناء مدرسة تتبع إدارة شرق الفيوم التعليمية، بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وتبين أن الجثة لشاب، مقيد بالصف الثاني الثانوي بمدرسة عزة زيدان الرسمية للغات، ويدعي " بدر. ص. أ "، وأنه يعاني من حالة اكتئاب نفسي، ويتعاطي أدوية الاكتئاب ويرجح أن يكون قد أقدم على إنهاء حياته.

 

تفاصيل الواقعة وبلاغ لمدير أمن الفيوم

 وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم أول الفيوم، يفيد بعثور عمال مدرسة ياسر كمال تمام الابتدائية علي جثة لشاب ملقاة في فناء المدرسة،  وتوجهت قوة من القسم ووحدة البحث الجنائي الي موقع البلاغ، وتبين أن الجثة لشاب في نهاية العقد الثاني من عمرة، ولا بحمل أي أوراق ثبوتية، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفى الفيوم العام.

قرار النيابة العامة حول الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم العرض علي النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بمراجعة الكاميرات في المحال التجارية المحيطة بالمدرسة،  و صرح بدفن الجثة بعد التعرف علي صاحبها، ومناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل بساعة وأسباب الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائى حول الواقعة، وتولي التحقيق.

العثور على جثة شاب مقتول داخل فناء مدرسة بإدارة شرق الفيوم التعليمية

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