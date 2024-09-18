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وزير الإسكان يلتقي أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان للاستماع لمطالبهم

وزير الإسكان خلال
وزير الإسكان خلال اللقاء

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس وأعضاء جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم من أجل دفع معدلات التنمية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ومسئولى الهيئة.

وأكد وزير الإسكان، أهمية تعزيز دور جمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة، فهم شركاء فى تنمية تلك المدن، مؤكدًا حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان، على توفير الفرص الاستثمارية بمختلف المجالات، من خلال آليات متنوعة تناسب مختلف شرائح المستثمرين، وتعزيز بيئة الاستثمار، من أجل دفع معدلات التنمية فى القطاعات المتعددة بالمدن الجديدة.

كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، مستعدة لتقديم كل الدعم لجمعيات المستثمرين، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وعضوية رؤساء جمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة أو من ينوب عنهم، ورؤساء أجهزة المدن أو نوابهم، والمختصين من الهيئة، من أجل التعاون لحل المشكلات وضمان استدامة التنمية بالمدن الجديدة.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى مداخلات رئيس وأعضاء جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، حيث تقدموا بعدد من الطلبات والمقترحات، وتوجهوا بالشكر والتقدير للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على لقائه معهم والاستماع لمطالبهم.

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