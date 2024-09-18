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عقارات

خريطة الطرح الجديد لشقق سكن كل المصريين للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن خريطة الطرح الجديد لشقق سكن كل المصريين للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.

ومن المقرر طرح الإعلان الجديد خلال شهر نوفمبر المقبل والطرح الجديد يضم 70 ألف شقة للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل منهم 60 ألف شقة لمنخفضى الدخل و10 آلاف شقة لمتوسطي الدخل.

 ويغطي الطرح العديد من المحافظات والمدن الجديدة والشقق بنظام التمويل العقاري وبفائدة تصل لحوالي 7 %.. و30 ألف شقة من الطرح هتكون شقق جاهزة وللتسليم الفوري... و40 ألف شقة الباقية تسليم خلال 3 سنوات.

ومن المقرر حجز شقق الإسكان الإجتماعي عن طريق الموقع الالكتروني لـصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، والشقق كاملة التشطيب بمساحات تتراوح ما بين 75 - 90 مترا مربعا.

والطرح يشمل مجموعة من المدن الجديدة والمحافظات ومنها أكتوبر الجديدة وحدائق اكتوبر والسادات وحدائق العاصمة وبدر والعبور بالإضافة لعدد من المدن بمحافظات  الصعيد ومنها سوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة وأسوان الجديدة.

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