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رياضة

محمود أبو الدهب: دوري المجموعتين غير متكافئ

الدوري المصري
الدوري المصري

الدوري المصري، انتقد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" فكرة إقامة بطولة الدوري الممتاز في الموسم المقبل بنظام المجموعتين قرار غير صائب على الإطلاق.

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن إقامة مسابقة الدوري الممتاز في الموسم المقبل بنظام المجموعتين أمر غير متكافئ تمامًا ويجب إعادة النظر في هذا الأمر سريعًا ".

وتابع:"يجب تطبيق العدالة بين الجميع في بطولة الدوري الممتاز في الموسم المقبل من أجل المنافسة وتطوير الكرة المصرية في الفترة المقبلة ".

ثلاث مقترحات لشكل الدوري الممتاز

وكشف مصدر داخل رابطة الأندية، أن هناك 3 مقترحات لشكل الدوري في الموسم الجديد، وهي كالتالي:

المقترح الأول

أن يتم لعب الدوري بالشكل المعتاد وهو ما سيتسبب في تأخر المسابقة واستمرار تداخل المواسم وعدم حصول الأندية على فترات الراحة الكافية، وأيضا حدوث حالة من الجدل حول هوية الفرق المقرر مشاركتها في البطولات الأفريقية.

المقترح الثاني

وتضمن المقترح الثاني أن يتم لعب الدوري من مجموعة واحدة تضم 18 فريقا، وتقام بنظام الدور الواحد، على أن يتم تصعيد أول 10 فرق في الترتيب للعب على اللقب، بينا يتنافس الـ8 الآخرين على الهبوط.

المقترح الثالث

وينص المقترح الثالث على أن يتم لعب الدوري من مجموعتين وهو ما سيقلل عدد الجولات المقرر أن تتضمنها المسابقة وصولا للنهائيات التي سيحسم من خلالها بطل الدوري.

السيناريو الأقرب لشكل الدوري

وعلمت فيتو، أن الشكل الأقرب حتى الآن، أن يلعب الدوري الممتاز من دور واحد فقط، بمشاركة 18 ناديًا ويتم خوضه على مدار 26 جولة، ويتنافس أول 10 أندية على اللقب فيما ينافس الـ8 أندية المتبقين على النجاة من الهبوط.

ومن المنتظر أن تبدأ مسابقة الدوري الممتاز بنهاية شهر أكتوبر المقبل، وينتهي مع بداية شهر يونيو 2025، على أن يصدر قرار بمنع تأجيل المباريات بشكل نهائي.

وتسعى رابطة الأندية لإيجاد الوسيلة والشكل الأفضل والذي يسمح بختام المسابقة في المواعيد الدولية التي تلتزم بها معظم دوريات العالم، وأيضا فتح المجال أمام المنتخبات الوطنية للاستعداد بشكل كاف للمشاركة في البطولات والمباريات الهامة، وكذلك الأندية التي تشارك في البطولات الإفريقية.

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